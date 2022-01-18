Чтобы деньги липли к рукам! За какими заработками гонятся украинцы в Польше

Эксперт рассказала, за какой зарплатой едут украинские заробитчане, и сколько пытаются экономить

От Польши украинцы ожидают зарплату более 1000 долларов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские заробитчане в Польше, стремятся зарабатывать не менее 800 долларов.

Об этом "Сегодня" рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Эксперт отметила, что украинцы хотят заработать в Польше от 800 до 1000 долларов и больше.

На что тратят на заработках

По запросу агентства украинские работники рассказали, на что тратят в Польше часть средств.

Например, на еду, жилье, транспорт, звонки домой и т. д. идет минимум 800-1000 злотых. По курсу 18 января это примерно 5664 — 7080 грн. Следует учитывать также, что крупные агентства по трудоустройству или сами работодатели предоставляют бесплатное жилье или частично компенсируют его аренду.

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Если средняя зарплата 2800-4500 злотых, то, по сообщению работников, можно отложить примерно 1800-3500 злотых (12,7 — 24,8 тыс грн).

Высокооплачиваемые вакансии в Польше

Нетрудно догадаться, что самый высокий средний уровень прибыли сегмент информационных технологий, интернета и телекоммуникаций – 95 600 грн. Последующий рейтинг наиболее прибыльных сфер выглядит следующим образом:

продажи – 76 100 грн;

производство, сельское хозяйство – 54 300 грн;

автомобильный бизнес – 31 200 грн;

управление персоналом, тренинги – 26500 грн.

Как видим, несмотря на среднюю заработную плату в 3000 долларов, в некоторых областях работники все равно получают прибыль на уровне украинском.

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Ранее мы рассказывали историю про украинского зарбитчанина, который ездит в Польшу с 2014 года. Он рассказал "Сегодня" забавные истории, перипетии, постигшие его на пути, и отношение к нам поляков.

Мы также сообщали, что Польша упростила процесс трудоустройства иностранных граждан. В перечне шести стран, для которых были внесены изменения, оказалась и Украина.