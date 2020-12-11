Что Кабмин сделает для бизнес-климата: "список дел" озвучил Шмыгаль

В Украине для стимуляции экономики и поддержки бизнеса определили несколько приоритетов работы правительства на 2021-2022 годы. Главными направлениями стали:
- международное сотрудничество;
- улучшение бизнес-климата в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая посвящена прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине, передает ОПУ.
Международное сотрудничество предусматривает реализацию таких целей:
- "промышленный безвиз" с ЕС;
- присоединение к европейской энергетической сети ENTSO-E;
- соглашение об общем авиационном пространстве.
Читайте также: Карантинная помощь: какие доплаты и льготы введут в 2021 году
Улучшение бизнес-климата направлено на попадание Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business. Для этого планируют достичь таких целей:
- заключения соглашений о концессии морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры;
- обеспечение четких и прозрачных правил игры для инвесторов;
- принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал ТОП реформ для бизнеса в 2020 году. По его мнению, в этом году были важные достижения для упрощения работы предпринимателей и налаживания инвестиционного климата.
В частности, были приняты законы о поддержке бизнеса на время локдауна, которые предполагают выплату компенсаций и налоговые каникулы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк