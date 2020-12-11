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Что Кабмин сделает для бизнес-климата: "список дел" озвучил Шмыгаль

11 декабря, 12:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер уверен, что инвестиционная ситуация в Украине улучшится

В Украине для стимуляции экономики и поддержки бизнеса определили несколько приоритетов работы правительства на 2021-2022 годы. Главными направлениями стали:

  • международное сотрудничество;
  • улучшение бизнес-климата в Украине.
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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая посвящена прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине, передает ОПУ.

Международное сотрудничество предусматривает реализацию таких целей:

  • "промышленный безвиз" с ЕС;
  • присоединение к европейской энергетической сети ENTSO-E;
  • соглашение об общем авиационном пространстве.

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Улучшение бизнес-климата направлено на попадание Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business. Для этого планируют достичь таких целей:

  • заключения соглашений о концессии морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры;
  • обеспечение четких и прозрачных правил игры для инвесторов;
  • принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал ТОП реформ для бизнеса в 2020 году. По его мнению, в этом году были важные достижения для упрощения работы предпринимателей и налаживания инвестиционного климата.

В частности, были приняты законы о поддержке бизнеса на время локдауна, которые предполагают выплату компенсаций и налоговые каникулы.

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бизнес кризис приоритеты Doing Business цели Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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