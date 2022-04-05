"Большая миграция": украинские предприятия ищут безопасное жилье

На запад Украины перевозят бизнес из областей, где ведутся боевые действия

/ Фото: Минэкономразвития, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается масштабный переезд бизнеса – в западных областях нашли убежище 150 предприятий из восточных регионов.

Как передает "Сегодня", из этих компаний 57 уже работают на восстановление украинской экономики.

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Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что перемещение предприятий позволит сохранить производство, рабочие места, удовлетворить спрос армии и гражданского населения на товары и услуги, критически необходимые для победы над врагом.

Кто может уехать?

Согласно решению Кабмина, перебраться на запад страны может любой бизнес. Это не только большие производства из областей, которые больше всего страдают от обстрелов оккупантов, но и предприятия, где работает несколько десятков человек.

Перенесение предприятий из зоны активных боевых действий – сейчас одно из важнейших направлений работы правительства и областных военных администраций. Его воплощение позволяет предприятиям возобновить работу, поддержать экономику и дать людям работу. Фонд – активный участник этой программы. Мы приняли участие в разработке плана действий и юридического механизма использования госимущества для переезда предприятий. Также предоставляем перечень площадей из реестра объектов государственной собственности, которые могут быть использованы для релокации, – рассказала исполняющая обязанности главы Фонда Государственного имущества Украины Ольга Батова.

Укрзализныця помогает бесплатно перевозить оборудование. В случае необходимости привлекают субподрядчиков, а областные администрации ищут свободные площади под производства и помогают возобновить работу компаний.

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Где оказывают поддержку?

К примеру, Закарпатье готово принять эвакуированные предприятия на почти 600 локациях. Заместитель председателя местной ОВА Василий Иванчо отметил, что спрос на перенос производства в Закарпатскую область есть, его поддерживают представители локального бизнеса – предоставляют собственные мощности и помещения. Создали и базу с местами для размещения компаний.

На Ровенщине готовы выделить более 10 земельных участков вблизи АЭС – там предлагают поселиться энергоемким производствам. Рассматривается возможность отдать территории под металлообработку и производство строительных материалов. Активно прибывают в область представители агропереработки, логистики и ИT-cектора. Чтобы стать на ноги, бизнесы могут получить кредит по государственной программе под 0%.

Как начать процесс?

Заявку на переезд может подать предприятие из зоны боевых действий. В запросе необходимо указать:

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ЕГРПОУ предприятия;

адрес производства;

определить потребности в производственных помещениях;

указать количество работников и оборудования;

способ транспортировки;

ориентировочный срок монтажа оборудования на новом месте.

Обращение отсортируют по приоритетности. В первую очередь, на помощь могут рассчитывать стратегические предприятия и производители товаров первой необходимости. Дальше специалисты Минэкономики связываются с претендентами и уточняют детали.

Затем заявку передают специально назначенным специалистам в одну из принимающих областных администраций и к логистам. За подвоз оборудования отвечают Укрзализныця и Укрпочта, помогающие пройти блокпосты и оформить накладные.

По информации Минэкономики, работники областных администраций будут помогать компаниям с устройством. Государственная служба занятости обеспечит новыми рабочими, а Государственная служба труда будет консультировать в сфере гарантий безопасности жизни и здоровья работников.

Предприятия сейчас могут переехать на территории девяти областей:

Закарпатской;

Львовской;

Ивано-Франковской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черновицкой;

Винницкой;

южных территорий Волынской и Ровенской.

С такими перспективами украинская экономика уже начала оживать и приближать страну к общей победе над врагом.

Ранее мы рассказывали, что украинские предприятия, пострадавшие от рук оккупантов, будут работать только в пользу Украины. Компании убеждены в победе и готовятся возобновлять работу после войны. Недавно Метинвест начал выводить из консервации основные подразделения "Запорожкокса".