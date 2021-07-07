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"Богдан Моторс" Гладковского обанкротился, началась ликвидация компании

7 июля 2021 16:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Суд вынес решение по иску одного из кредиторов, к которому присоединились государственные учреждения

"Богдан" теперь банкрот

"Богдан" теперь банкрот / Фото: УНИАН, bogdan.ua

Автомобильная компания "Богдан Моторс" признана банкротом. Началась процедура ликвидации акционерного общества. Дело о банкротстве было возбуждено по иску финансовой компании "Финворк", а также управления Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы. Президентом корпорации "Богдан" является экс-заместитель главы СНБО Олег Гладковский.

Такое решение принял Хозяйственный суд Днепропетровской области, выяснило издание Finbalance. В апреле суд утвердил реестр требований кредиторов компании на сумму 6,7 млрд грн.

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В реестр внесены требования:

  • UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн;
  • Укрэксимбанка на 1,64 млрд грн;
  • компании "Саревин Инвестмент" на 2,35 млрд грн;
  • Международного инвестиционного банка на 181,56 млн грн;
  • закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестфонда "Бриз" на 385,8 млн грн;
  • ООО "Автомобильная группа "Богдан" на 349,8 млн грн;
  • ООО "Финансовая компания "Финворк" на 5,9 млн грн.

Напомним, в октябре 2019 НАБУ сообщил о подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, которому инкриминировали злоупотребление служебным положением. Следствие считало, что бывший чиновник включил в госзаказ закупку грузовиков МАЗ 6317 ("Богдан 6317") по завышенным ценам у "автосборочного завода №2", входящего в состав "Богдан Моторс". В результате таких действий государству нанесли ущерб на 10,62 млн грн.

А в июле 2019 НАБУ проводило обыски в помещениях "Богдан Моторс" по поводу хищений в оборонке.

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В 2020 году завод получил 2,4 млрд грн убытка против 70,7 млн грн чистой прибыли годом ранее, чистый доход сократился почти в 22 раза – до 58,4 млн грн.

В конце 2020 года "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан" (завод в Черкассах и автобусно-троллейбусный в Луцке), сменила юридический адрес с Киева на Днепр.

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