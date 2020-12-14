Бизнесу начинают выплачивать по 8000 гривен. Как и где получить деньги

Бизнесу нужно освоить приложение Дія и сделать пару простых шагов

Сегодня в Украине начался прием заявок на карантинные 8000 гривен, которые предприниматели смогут оформить через портал "Дія". Подать заявку можно будет с сегодняшнего дня и до 31 декабря.

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Об этом говорится на сайте портала.

Предприниматели могут получить помощь для выплаты работникам, чтобы не увольнять их во время локдауна, либо если сотрудникам пришлось вынужденно сократить продолжительность рабочего времени. Если же получатель компенсации солгал ради помощи, ему придется вернуть выплаты в двойном размере.

Как подать заявку на 8000:

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авторизируйтесь в приложении "Дія" через свой Приват24, Monobank или BankID НБУ;

в разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит о вас информацию);

введите номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет). Помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.

Видео: Минцифры

Кто сможет получить деньги:

ФОПы, если по состоянию на 31.10.2020 их основной вид деятельности находился в списке остановленных от 31 октября;

занимаются деятельностью более 3 месяцев;

уплатили ЕСВ не менее чем за три месяца в 2020 году;

не являются ФОПом и работником одновременно;

наемные работники могут получить компенсацию, если средняя зарплата не превышает 30 000 гривен.

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Как написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, сегодня только за первые 10 часов оформлено 5000 заявок на получение 8000 грн.

Как сообщали новости "Сегодня", выплаты по 8000 грн – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и налоговых каникулах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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