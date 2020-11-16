Бизнесу на карантине выходного дня посоветовали "искать дополнительные источники дохода"

Заявление сделали в Минздраве, где также призвали предпринимателей работать в больницах

Украинским предпринимателям, которым приходится закрываться из-за карантина выходного дня, посоветовали "искать дополнительные источники дохода", а также идти работать в больницы.

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Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Еспресо.TV.

"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие, дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина – из дому, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги навынос, на вывоз и тому подобное", – заявила Микичак.

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Кроме того, по ее словам, временные рабочие места для предпринимателей в вынужденном простое готовы предоставить больницы. Она отметила, что сейчас больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках" – экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, охранниках, вахтерах, разнорабочих и т. д.

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"Приходите в больницы. У нас есть возможность принять на работу каждого. Помогите медицине спасать жизни каждого из нас, наших родных и близких", – сказала Микичак.

Напомним, 14-15 ноября в Украине были первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.

Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Сайт "Сегодня" узнал, как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина. Кроме того, нарушителей активно искала полиция:

Видео: Сегодня

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