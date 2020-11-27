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Бизнесу готовят карантинные выплаты. Кто сможет получить 8000 гривен

27 ноября, 11:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предприниматели и работники шести бизнес-сфер претендуют на компенсации

Более миллиона украинцев могут рассчитывать на компенсацию по потере работы в период карантина. На 8 000 гривен одноразовой помощи претендуют работники или предприниматели шести категорий:

  1. Розничная торговля.
  2. Ресторанный бизнес.
  3. Культурно-развлекательная сфера.
  4. Спортивная сфера и сфера отдыха.
  5. Кинопрокат.
  6. Сфера временного размещения (отели, хостелы, общежития).
Видео: Сегодня
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Об этом сообщили в в Министерстве цифровой трансформации, сообщает "Сегодня".

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В ведомстве уверяют, что помощь можно будет оформить за пять минут в приложении "Дія" или на сайте Минцифры.

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Напомним, чтобы такую помощь начали выплачивать, Верховная Рада должна принять пакет законопроектов, которые инициировал президент Владимир Зеленский.

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Эти документы, кроме компенсаций, предусматривают списание налогового долга с 80% ФОПов.

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бизнес компенсации помощь предприниматели условия безработица

Источник: Сегодня

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