Бизнес ждет помощи с карантином. Какие выплаты предлагают ФОПам

В Украине предлагают выплатить по 8 тысяч гривен одноразовой материальной помощи ФОПам, которые вынуждены закрываться на карантин выходного дня. Также бизнесу обещают налоговые каникулы, компенсацию единого социального взноса, сохранение рабочих мест. Для старта этих программ депутатам нужно принять соответствующие законопроекты.

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Журналисты "Сегодня" разбирались, что предлагают предпринимателям.

Одноразовая помощь бизнесу

На днях президент Владимир Зеленский предложил бизнесменам несколько инструментов помощи – чтобы минимизировать последствия неторговых дней во время карантина выходного дня. Общая сумма помощи – 10 млрд гривен, каждому пострадавшему – по 8 тысяч гривен. Но не все уверены, что это действительно поможет предпринимателям.

"Ни аренду, ни налоги, ни кредитные обязательства эти 8 тысяч гривен не покроют. Они никак не спасут. Это помощь на "поддержку штанов", на какое-то пропитание", – считает глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Заместительница главы экономического комитета Рады Роксолана Пидласа, к слову, корректирует озвученную президентом сумму. Говорит, программа тянет не на 10, а на почти 15 млрд гривен. Но где взять эти деньги? Пидласа объясняет: каждую неделю правительство размещает украинские госбумаги – ОВГЗ. Одолженные таким образом средства и могут пойти на помощь бизнесу.

Выплаты работникам за сокращение рабочего времени

"Ресторан может не принимать гостей, но работать на доставку. Соответственно, он не закрылся, но при этом потребность в официантах на выходные отпала, и их рабочие часы за неделю сократились на 16 часов. И вот это правительство готово компенсировать", – объясняет Пидласа.

Такая помощь будет доступна не всем. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал перечень так называемых КВЭДов – специальных кодов, по которым предприниматели регистрируют виды экономической деятельности. На помощь могут рассчитать только те физлица-предприниматели, которые имеют одну из указанных категорий:

Розничная торговля; Ресторанный бизнес; Культурно-развлекательная сфера; Спортивная сфера и сфера отдыха; Кинопрокат; Сфера временного размещения (отели, хостелы, общежития).

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Но и это не все. Эта категория кодов должна быть заявлена первой в регистрационных документах.

"Наши предприниматели, когда начинают деятельность, мечтают быть, например, парикмахерами. А потом идут и работают в розничной торговле, но не изменяют КВЭДы, потому что законодательство не запрещает работать. И тут кому повезло – тот и получит помощь",- говорит активистка Ирина Березенец.

Компенсация ЕСВ

Президент предлагает компенсировать затраты предприятий на уплату единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников. И это – несправедливо, жалуется бизнесвумен из Чернигова:

"Президент анонсирует: отменить налоги первой группе. Я такая же первая, грубо говоря, только мой бутик находится не на рынке, у которого статус. Вторая группа не освобождается от уплаты ЕСВ. Но надо платить аренду, что-то есть, платить коммунальные платежи", – говорит Татьяна Литвиненко.

И на это есть ответ у народного депутата.

"Это уже предохранитель от манипуляций. Потому что вы можете как предприниматель поставить какие угодно КВЭДы. Кто-то может "намахать" государство и попросить об освобождении от ЕСВ для своих очень высокооплачиваемых работников в юридической фирме и так далее. Мы же должны помогать тем, кто действительно в этом нуждается", – говорит Пидласа.

Налоговый долг

Зеленский пообещал аннулировать налоговый долг до 3600 гривен. Если законопроект с президентской инициативой будет принят, ФОПам простят 400 млн гривен. И это небольшая сумма – лишь 5% от общего долга, который сейчас составляет 7,2 млрд гривен.

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А если карантин усилят, то 200 тысяч ФОПов первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

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