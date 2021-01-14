Українська
$ 27,97
34,04
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Бизнес в Украине ждут карантинные проверки

14 января, 15:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Главный санврач страны уже связался с Госпродпотребслужбой

В Украине проверят все предприятия, на которые поступили жалобы из-за нарушения правил жесткого карантина. Проверки будет осуществлять Госпродпотребслужба. Нарушители будут наказаны, бизнесу уже направляются предписания.

Реклама

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина. При этом Ляшко отметил, что "в целом по стране карантин соблюдаются".

"Я получил очередные фотографии с вопиющими фактами, что работают рестораны, и уже разговаривал с заместителем министром экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы, чтобы мы сосредоточили внимание на этих нарушениях", - сказал Ляшко.

Читайте также: Будут ли в Украине продлевать локдаун? Ляшко дал ответ

В тренде
Бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски: что нужно знать

Он посетовал, что при объявлении карантина Минздрав прислушался к просьбам бизнеса дать возможность работать до Рождества (7 января), однако бизнес не выполняет условий соблюдения карантинных ограничений.

Реклама

Напомним, с 14 января бизнес могут оштрафовать за клиента без маски. Сумма штрафа за такое нарушение – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн.

А о том, как украинские бары умудряются нарушать карантин и работать в локдаун, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес проверка карантин Госпродпотребслужба проверки бизнеса Виктор Ляшко локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как работает
Как работает "Новая почта" с началом локдауна: графикБизнес
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика
Дуров призвал переходить на Android: 7 минусов iPhone и App Store
Дуров призвал переходить на Android: 7 минусов iPhone и App StoreБизнес
Выплаты по 8 тысяч гривен получили почти 500 000 украинцев
Выплаты по 8 тысяч гривен получили почти 500 000 украинцевБизнес
В рейтинге миллиардеров произошли изменения: кто стал самым богатым человеком в мире
В рейтинге миллиардеров произошли изменения: кто стал самым богатым человеком в миреБизнес
Дуров и миллиард долларов: основатель Telegram объяснил, что происходит (обновлено)
Дуров и миллиард долларов: основатель Telegram объяснил, что происходит (обновлено)Бизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять