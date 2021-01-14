Бизнес в Украине ждут карантинные проверки

В Украине проверят все предприятия, на которые поступили жалобы из-за нарушения правил жесткого карантина. Проверки будет осуществлять Госпродпотребслужба. Нарушители будут наказаны, бизнесу уже направляются предписания.

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Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина. При этом Ляшко отметил, что "в целом по стране карантин соблюдаются".

"Я получил очередные фотографии с вопиющими фактами, что работают рестораны, и уже разговаривал с заместителем министром экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы, чтобы мы сосредоточили внимание на этих нарушениях", - сказал Ляшко.

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В тренде Бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски: что нужно знать

Он посетовал, что при объявлении карантина Минздрав прислушался к просьбам бизнеса дать возможность работать до Рождества (7 января), однако бизнес не выполняет условий соблюдения карантинных ограничений.

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Напомним, с 14 января бизнес могут оштрафовать за клиента без маски. Сумма штрафа за такое нарушение – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн.

А о том, как украинские бары умудряются нарушать карантин и работать в локдаун, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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