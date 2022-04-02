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"Бизнес упал до нуля": почему Rozetka, "Эпицентр" и MakeUp на грани выживания

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 апреля, 19:47
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Внезапно ворвавшаяся в Украину война поставила бизнес буквально на колени
Большие сети во время войны потеряли значительную часть своего капитала
Большие сети во время войны потеряли значительную часть своего капитала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Большие игроки онлайн-рынка изрядно страдают от последствий войны. В первые же дни боевых действий некоторый бизнес, по словам их учредителей, "упал до нуля". Сейчас ситуация постепенно восстанавливается, однако возвращение к довоенному уровню не обещает никто.

"Сегодня" расскажет вам, какие проблемы во время войны у ведущих e-commerce-гигантов в Украине: "Эпицентр", Rozetka и MakeUp.

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Так, по сообщением CEO маркетплейса "Эпицентр" Артема Шевченко в комментарии Forbes, спрос и объемы упали в десятки раз по сравнению с прошлыми периодами.

"24-25 февраля заказов почти не было, сейчас они немного есть, но пропасть (между тем, что было раньше – Ред.) велика", – объясняет он.

Бизнес MakeUp "упал до нуля"

Украинцы массово жалуются в соцсетях, что заказанное на MakeUp им не доставляют уже больше месяца. В свою очередь владельцы убеждают своих клиентов, что доставка товаров возобновится в ближайшее время в тех городах, где это безопасно, уже на следующей неделе заработает собственная служба доставки. Следующим шагом будет возврат к довоенным срокам получения заказа. Это сутки или двое.

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Как сообщил совладелец MakeUp Сергей Волобуев в комментарии Forbes, с начала войны бизнес значительно сократился, хотя пострадал меньше других, ведь компания делала ставку на развитие в Европе. Он отмечает, что онлайн-торговля – это о логистике, а она сломалась.

"Товар есть, но его либо завести невозможно, либо нужно одну-две недели, чтобы доставить. А это отказ от заказа", – объясняет он. К тому же крупные игроки работают по подписке.

В настоящее время компания постепенно восстанавливается.

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Rozetka на грани

Раньше мы рассказывали, что рынок взволновало письмо основателя крупнейшего маркетплейса Украины Rozetka Владислава Чечеткина, в котором тот сообщал, что за три недели оборот компании упал с 4 млрд гривен в месяц до 23 млн грн. Поэтому компания вынуждена уволить часть своих сотрудников.

С начала войны Rozetka теряла магазин за магазином по линии фронта (на сегодняшний день 25 магазинов полностью уничтожены, разграблены или никто не может установить, что с ними), люди прекратили покупку товаров и начали массово оформлять возврат на сделанные покупки, обработать заказ и доставить было просто невозможно из-за постоянных обстрелов.

Однако владельцы планируют перезапустить бизнес, но уже во Львове, на складе в пятьдесят раз меньше.

Заметим, что до войны Rozetka была самым крупным маркетплейсом в стране.

"Сильпо" восстановили популярную услугу

Во время военного положения сети супермаркетов постепенно начали открывать магазины в разных городах Украины и восстанавливать свои услуги. В конце месяца "Сильпо" возобновили услугу плановой доставки.

Услуга предоставляется в следующих городах:

  • Ужгород;
  • Каменец-Подольский:
  • Хмельницкий;
  • Черновцы;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск.

Доставку можно заказать в этих городах, а также в радиусе 15 км вокруг них.

Услуга в черте города стоит 49 грн, дальняя доставка – 99 грн.

Раньше мы рассказывали, почему АТБ обвинили в мародерстве и что на это ответили в самой компании.

Мы также писали, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.

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