Бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски: что нужно знать

Наказания предусмотрены и для самих нарушителей масочного режима

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине вступил в силу принятый в декабре закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов и персонала.

Реклама

Сумма штрафа – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн. Столько придется заплатить владельцу бизнеса, если он допустил клиентов или работников без масок или респираторов в:

общественное здание или сооружение;

общественный транспорт.

Читайте также: ВОЗ советует носить маски даже после вакцинации от коронавируса

Закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 13 января. Составлять постановления о наложении штрафов должны уполномоченные должностные лица территориальных органов власти.

Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.

В тренде Цена бензина и природного газа – что будет влиять на нее в начале 2021 года

Реклама

Кроме того, в Украине уже работают штрафы и для самих нарушителей масочного режима. Их предусматривает закон, который вступил в силу еще с 21 ноября.

В этом случае штраф ниже – от 170 до 255 грн. Его должны платить сами граждане, которые находятся в общественном месте без средств защиты.

Читайте о том, кто штрафует украинцев за отсутствие маски и как можно этого избежать.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама