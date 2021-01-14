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Бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски: что нужно знать

14 января, 06:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Наказания предусмотрены и для самих нарушителей масочного режима

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине вступил в силу принятый в декабре закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов и персонала.

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Сумма штрафа – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн. Столько придется заплатить владельцу бизнеса, если он допустил клиентов или работников без масок или респираторов в:

  • общественное здание или сооружение;
  • общественный транспорт.

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Закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 13 января. Составлять постановления о наложении штрафов должны уполномоченные должностные лица территориальных органов власти.

Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.

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Кроме того, в Украине уже работают штрафы и для самих нарушителей масочного режима. Их предусматривает закон, который вступил в силу еще с 21 ноября.

В этом случае штраф ниже – от 170 до 255 грн. Его должны платить сами граждане, которые находятся в общественном месте без средств защиты.

Читайте о том, кто штрафует украинцев за отсутствие маски и как можно этого избежать.

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Источник: Сегодня

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