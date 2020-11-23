Бизнес грозится уйти в тень. Почему ФОПы протестуют против кассовых аппаратов?

Украинские ФОПы (физлица-предприниматели) заплатили в бюджет за год почти миллиард долларов единого налога. Всего в стране упрощенной системой налогообложения пользуются около 2 млн малых предпринимателей. Но сейчас мы слышим, что микробизнес собрался идти в тень или вовсе закрываться – из-за того, что Верховная Рада обещала поддержать предпринимателей на карантине и отсрочить обязательное введение кассовых аппаратов, но не сделала этого. Почему разгорелся скандал с в общем-то ожидаемым введением кассовых гаджетов? Новости "Сегодня" искали ответы.

Разный взгляд на проблему

Реклама

Микробизнес на прошлой неделе громко заявил о себе – предприниматели перекрывали дороги в регионах и правительственном квартале столицы, шли на стычки под Верховной Радой, выступали на ток-шоу с противоречивыми заявлениями. Два главных требования малого бизнеса: отмена карантина выходного дня и отсрочка введения кассовых аппаратов.

По закону, с октября этого года кассовые аппараты с системой регистратора расчетных операций (РРО) являются обязательными для определенной группы физлиц-предпринимателей. В частности, ресторанного и гостиничного бизнеса, интернет-торговли, секонд-хенда, продавцов ювелирных и текстильных изделий, а также туристических услуг и автозапчастей. Заметьте, о бабушках на рынках – ни слова, их пока никто не трогает.

Цель принятого в прошлом году закона проста:

"Вывести из тени украинский рынок. Предложения этого закона – абсолютно нормальные с точки зрения долгосрочной перспективы и наведения порядка на рынке", – говорит депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

Пока неизвестно, сколько, например, зарабатывает бизнесмен на авторынке. А государство должно это знать. Но у предпринимателей свое видение проблемы.

"Фискальный кассовый аппарат – это дополнительная нагрузка именно для легального бизнеса. А нелегального бизнеса это не касается", – возражает глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Сколько должны платить ФОПы?

Реклама

Физические лица-предприниматели находятся на упрощенной системе налогообложения. Группа, о которой идет речь, должна платить в бюджет около тысячи гривен ежемесячно. При установке системы РРО налог останется прежним. Но уже сложнее будет скрыть налоговую группу, в которой этот плательщик фактически находится. А чем она выше – тем больше налог:

1-ая группа. Наемных работников нет. Годовой доход – менее 1 млн гривен;

2-ая группа. До 10 наемных работников. Годовой доход – до 5 млн гривен;

3-я группа. Нет ограничений на количество наемных работников. Годовой доход – до 7 млн гривен.

"[Предпринимателям] не нравится, что придется полностью и честно показывать свой оборот и платить с него налоги. Если ты не придерживаешься лимита, установленного для определенной группы, ты должен перейти на общую систему и платить еще и НДС. Вот почему люди не хотят кассовых аппаратов", – считает экс-замминистра финансов Елена Макеева.

Читайте также: Локдаун выходного дня в Украине признают форс-мажором

В чем проблема с "РРО в смартфоне"?

Аргументация бизнеса простая: если вводят кассовые аппараты, их придется обслуживать. Система через планшеты и смартфоны представляется им сложной. Поэтому бизнес уверен, что нужно нанимать бухгалтера, который будет вести этот учет.

Предприниматель Сергей Викарчук с женой – продвинутые компьютерные пользователи. Они установили программу "кассовый аппарат в смартфоне", как только она появилась. Но, говорят, с ней действительно много сложностей, с которыми этот ФОП борется уже год:

"Попытки подать заявления... У нас было много неудачных попыток. Или запятая где-то неправильная, или пробел. Следующий квест – сообщение о предоставлении информации относительно сертификата открытого ключа. Была у нас попытка – не получилось. Нужно звонить и узнавать, что не так. Снова и снова", – рассказывает бизнесмен.

Дозвониться тоже трудно – вместо консультаций по телефону предприниматели слушают мелодии в трубке.

Новая волна протестов бизнеса

Реклама

Раздражение малого бизнеса из-за карантина и нерабочей программы, нежелание показывать реальные доходы, тотальное недоверие к власти – все это выливается в протест. Уже объявлен новый сбор предпринимателей на начало декабря. Разговоры правительства и депутатов об отсрочке вступления в силу закона о кассовых аппаратах только накручивают ФОПовцев.

В Раде тем временем задумались о том, чтобы вообще отменить законодательную норму об обязательности кассовых аппаратов для малого и среднего бизнеса. Именно это предусматривают несколько законопроектов, зарегистрированных в парламенте. И рассматриваться они будут под давлением уже анонсированных акций протеста.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, убьют ли кассовые аппараты малый бизнес и как будут меняться условия.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама