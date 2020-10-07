Автопарки хотят перевести на метан: на газе можно сэкономить полцены авто

За время действия программы владелец транспорта может «отбить» существенную часть стоимости

Сеть метановых автозаправок "Укравтогаза" запускает программу компенсации расходов на приобретение нового и б/у транспорта на метане (CNG) за счет предоставления фиксированных скидок на топливо.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтогаза".

Максимальный срок продолжительности программы CNG Forward составляет 10 лет, в течение которых владелец транспорта может вернуть более половины стоимости нового автомобиля, а за пять лет можно "отбить" почти всю стоимость подержанного седельного тягача.

Зачем была разработана программа компенсации?

Украинские перевозчики и автопредприятия должны получить дополнительный стимул к обновлению автопарков новым и б/у транспортом на экологическом CNG-топливе, что уменьшит финансовую нагрузку на бизнес клиента.

Для кого подойдет программа?

Для юридических лиц, владельцев автопарков, перевозчиков, предприятий и компаний, которые стремятся обновить свой автопарк на более современный, экологичный и экономичный транспорт.

Как стать участником программы?

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Программа доступна для юридических лиц, которые приобрели новый или подержанный транспортное средство с установленным ГБО от завода-производителя или решили переоборудовать новый автомобиль с возможностью использования метана в качестве моторного топлива. Одним из главных условий является наличие первой регистрации автомобиля на территории Украины.

Какая выгода участия в программе?

Получая компенсацию, владельцы транспортных средств смогут накопить существенную сумму средств от полной стоимости автомобиля. В зависимости от категории транспортного средства, за пять лет участия в программе владелец нового автомобиля сможет вернуть до 25% его стоимости, а владелец подержанного – более 90%.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что поставки автогаза в Украину сокращаются, а розничные цены на этот вид топлива растут. В ближайшее время стоимость пропан-бутана (LPG) на АЗС может повыситься еще на 30 копеек за литр. В то же время как запасов метана в Украине хватает с головой. Страна на 70% процентов закрывает потребность в CNG за счет собственной добычи, а уже через 5-8 лет должна выйти на полную самообеспеченность природным газом.

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Также напомним, что автогаз стоит в два разе дешевле недорого бензина .

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