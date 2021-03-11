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Apple заходит в Украину? На сайте компании появился украинский раздел

11 марта, 14:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Наполнение страниц пока что осталось на английском языке

Американская компания Apple запустила украинский раздел на официальном сайте. Он еще не наполнен – контент в основном на английском, но уже появился украинский перевод пунктов меню. Это может свидетельствовать о планах компании полноценно выйти на украинский рынок, ведь ранее Apple также зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в Украине.

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Изменения видны на сайте Apple:

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Как сообщают в AIN, украинский раздел Apple заработал с декабря-2020, но происходило перенаправление на главную страницу сайта компании.

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Кроме того, о планах Apple открыть украинский офис может свидетельствовать то, что в феврале компания разместила вакансию налогового аналитика в Киеве.

Напомним, также с 2019 года в Украине начали продавать акции Apple.

А о том, как держать iPhone в чистоте, узнавайте из сюжета:

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офис сайт Apple Украина
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