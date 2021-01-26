Apple снова стал самым дорогим брендом в мире: рейтинг

Apple впервые за четыре года возглавила рейтинг самых дорогих брендов в мире, составленный американской консалтинговой компанией Brand Finance.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией 26 января.
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Отмечается, что Apple впервые с 2016 года удалось обогнать Amazon и Google благодаря успешной диверсификации и набору 87% стоимости бренда.
Таким образом, список топ-10 самых дорогих брендов выглядит следующим образом (традиционно большинство из них – технологические гиганты):
- Apple – 263,4 млрд долларов.
- Amazon – 254,2 млрд.
- Google – 191,2 млрд.
- Microsoft – 140,4 млрд.
- Samsung – 102,6 млрд.
- Walmart – 93,2 млрд.
- Facebook – 81,5 млрд.
- ICBC – 72,8 млрд.
- Verizon – 68,9 млрд.
- WeChat – 67,9 млрд.
Напомним, что в 2020-м, а также два года до этого, первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира занимал Amazon.
Ранее мы писали, что основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ненадолго возглавил список богатейших людей в мире. Однако вскоре в рейтинге снова произошли перестановки, и его обошел владелец Amazon Джефф Безос.
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