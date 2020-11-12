AliExpress побил рекорд продаж в День холостяков за первые полчаса

Ежегодные скидки в этот раз длились дольше, чем обычно

Китайская компания Alibaba Group, которая владеет онлайн-магазином AliExpress, установила новый рекорд продаж в День холостяков 11 ноября. В этот день традиционно проводятся акции, по итогам которых компания продала товаров на 75,1 млрд долларов. Прошлогодний рекорд продаж в 38 млрд долларов был побит уже в первые 30 минут среды.

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Об этом сообщает Интерфакс.

В этом году скидки, приуроченные ко Дню холостяков, действовали на платформах Alibaba в течение трех первых дней ноября, а также 11 ноября. Таким образом компания хотела разгрузить логистику и дать покупателям и продавцам больше времени на планирование сделок.

Напомним, День холостяков в Китае ежегодно отмечают 11 ноября. Это не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии, студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно – по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" – так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года.

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К слову, ранее Украина стала второй в мире по росту числа заказов на AliExpress. При этом украинцы 10-е в списке основных покупателей китайских товаров на AliExpress.

А о том, как провели этот День холостяка украинцы, и как покупать дешевле узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Также мы рассказывали о 15 лучших антивирусных товарах на распродаже AliExpress.

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