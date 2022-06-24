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AliExpress не отправляет посылки некоторых клиентов "Новой почты" – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 16:02
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Рассказываем, как решить проблему с доставкой "Новой почты" с AliExpress
У клиентов “Новой почты” не работает доставка с AliExpress
У клиентов “Новой почты” не работает доставка с AliExpress / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июне "Новая почта" возобновила доставку с популярной азиатской торговой площадки AliExpress, однако пока только в некоторых областях. Украинцы уже опробовали функцию и пожаловались на недостатки.

Один из клиентов написал в Facebook об этом и сразу рассказал, как решить проблему

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По словам мужчины, AliExpress даже не слышал о "Новой почте", хотя его регион подходит по всем правилам.

На "Новой почте" ответили, что доставка осуществляется только в Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую области.

Что делать, если доставка не работает?

Находчивый клиент решил проблему самостоятельно и рассказал, что делать, когда на сайте маркетплейса не заработала доставка, а вы 100% находитесь в нужном месте .

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"Заходим на Али в собственные данные, выбираем "Shipping Address", жмем на "Edit" по вашему адресу для доставки заказов. Там выполняете поиск по почтовому индексу и сохраняете настройки. Оно явно при этом берет данные из обновленных источников и после изменений можно сделать заказ и выбрать пункт доставки "Новой Почты", – пишет пользователь.

При этом служба доставки поблагодарила клиента за то, что он помог другим разобраться в этом деле.

Отправка из почтоматов

"Новая почта" запустила услугу отправка посылок без визита в отделение – из почтоматов. Для этого вам понадобится только приложение компании, но в настоящее время нововведение доступно только в Киеве.

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До конца июня стоимость отправки составит всего 1 грн, поскольку услуга находится в режиме тестирования.

"Сегодня" ранее писали, какие финансовые услуги, кроме доставки, предоставляет компания и рассказывали, почему некоторые посылки из "Новой почты" лучше не забирать.

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