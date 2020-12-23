Жертвы сами отдают деньги. Как работает новая схема автомобильных мошенников

Как сделать так, чтобы жертва сама отдала деньги преступнику? Подбросить в авто записку. При этом в ней никаких угроз – только номер телефона. Корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина выяснила, как работает популярная в Украине схема шантажа.

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Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке, закрываете ее, а по возвращении находите внутри салона бумажку с номером телефона. Из вещей при этом ничего не украдено. Именно о таких ситуациях рассказывают пользователи соцсетей.

В качестве эксперимента журналисты "Сегодня" позвонили по одному из оставленных номеров. На другом конце провода сказали, что вместе с запиской в машине оставили так называемую "закладку", то есть подбросили предмет, который может повредить авто.

Чтобы этого не произошло, мошенники потребовали заплатить 4000 гривен. Якобы после получения денег они расскажут, что сделать, чтобы убрать "закладку".

Но как неизвестные предметы могли попасть в закрытую машину? Эксперт по автобезопасности Сергей Яремчук объясняет: преступники перехватывают сигнал автоматического замка с помощью специального прибора- кодграббера. Таким образом, незнакомец получает возможность открыть машину.

"Злоумышленник практически ничего не нарушает, он ничего не украл из машины. Он просто оставил вам записку, в которой попросил за якобы существующую неисправность перевести деньги", – указывает Яремчук еще на одну проблему.

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Сергей советует игнорировать угрозы и не вступать в контакт с мошенниками. Для собственного спокойствия можно проверить машину на СТО. Впрочем, эксперт уверен, что транспорту не навредят.

"Им некогда этим заниматься. Они открыли машину, оставили записку и ушли", – считает эксперт.

А защитить автомобиль может специальная охранная система. В ней, кроме привычного ключа, используется электронное устройство, похожее на брелок. Он распознает, подошел к машине хозяин или же посторонний человек. Система удерживает центральный замок закрытым до момента появления владельца, открыть авто другими способами при этом невозможно.

К такой системе можно подключить и смартфон. Тогда, если кто-то все же вскроет автомобиль, на телефон придет сообщение. Стоит защита от 15 000 гривен.

Напомним, также мы рассказывали о других способах защитить автомобиль от воров.

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Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще

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