Заправиться станет еще дороже: сколько заплатим за литр бензина и дизеля

Цены поднимутся почти во всех розничных сетях, прогнозирует эксперт

В Украине продолжится подорожание автомобильного топлива:

бензин А-95 будет стоить к началу февраля 25,5-27 грн/л;

бензин А-92 – 24,5-26 грн;

дизтопливо – 25-26,5 грн.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил замдиректор Научно-технического Центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"К выходным стоит ожидать роста цен у большинства розничных сетей примерно на гривню за литр, кроме самых известных брендов. Но не факт, что это повышение последнее", – отмечает эксперт.

Подробнее о ситуации с ценами на АЗС читайте на сайте "Сегодня" в материале "Топливный рынок "прорвало": цены на бензин резко выросли".

Напомним, топливная составляющая также влияет на рост цен на товары и услуги и стоимость проезда:

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что январское подорожание бензина и дизеля вызвано ростом цен на нефть. Топливо, которым торгуют на АЗС, теперь произведена из более дорогого сырья.

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