Закон о льготной растаможке "евроблях" могут ужесточить: что хотят изменить

Народные депутаты могут ко второму чтению ужесточить нормы закона о таможенном оформлении "евроблях".

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал Адвокат Права.

Как сообщается, на этой неделе глава профильного комитета по вопросам таможенной политики и налогов Данил Гетманцев предложил ограничить срок льготного растаможивания "евроблях" сроком в 3 месяца вместо полугода, как сегодня записано в законопроекте.

Кроме того Гетманцев предлагает ограничить действие закона только на легковые автомобили, а грузовики и мотоциклы исключить из списка.

Читайте также: "Разумный компромисс": Зеленский поддержал льготную растаможку "евроблях"

Реклама

Также, как сообщается, предложено вести еще изменений:

В тренде Драконовский штраф и депортация: Венгрия наказывает украинцев за нарушение безвиза с ЕС

ограничить возможность льготного растаможивания автомобилями, которые отвечают экологическим нормам не ниже Евро-2, то есть изготовлены не раньше 2007 года;

растаможивать по льготным ставкам только автомобили, которые въехали в Украину до 31 декабря 2019 (в нынешней редакции законопроекта – до начала 2021).

Какие правки народные депутаты оставят в законе, а которые решат не принимать, будет решен путем голосования в зале Верховной Рады во время обсуждения этого законопроекта во втором чтении.

Когда это произойдет, пока неизвестно.

Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д. Они предусматривают 180 дней льготного периода растаможки для владельцев авто на еврономерах. При этом таможенное оформление "евроблях" собираются проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

Впрочем, сами "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Они хотят полной отмены акциза для всех легковых авто.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама