Вопреки коронакризису: Tesla установила новый рекорд продаж

За минувший 2020 год компания Tesla продала 499 550 электрокаров, то есть на 36% больше, чем в 2019-м. Таким образом, компания установила новый рекорд продаж, но не достигла целевого показателя в полмиллиона продаж, установленного ее основателем Илоном Маском.

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Об этом говорится в ежегодном отчете, который был опубликован пресс-службой компании 2 января.

При этом с января по декабрь было произведено 509 737 машин Tesla (на 40% больше, чем годом ранее).

Отмечается, что основную долю продаж составили Model 3 и Y, 442 511 единиц которых были доставлены владельцам за год. Model S и X удалось продать 57 039 единиц.

При этом в четвертом квартале компания поставила 180 570 автомобилей. Как пишет Financial Times, это на 6 тысяч больше, чем рассчитывали аналитики.

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Напомним, что в декабре акции Tesla выросли до 641 доллара, а капитализация компании перевалила за 600 млрд долларов. А Илон Маск при этом занял второе место в списке самых богатых людей планеты.

Также, как мы уже писали, Маск признался в том, что предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку купить Tesla за одну десятую часть от текущей стоимости компании – то есть, около 64 млрд долларов.

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