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Водители в Украине с 1 октября обязаны включать фары днем

1 октября, 06:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Речь идет о ближнем свете фар, дальний свет можно использовать только при определенных условиях

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинские водители обязаны включать фары на загородных дорогах. Требование передвигаться вне населенных пунктов в любое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар будет работать до 1 мая.

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Об этом говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения (ПДД) Украины.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425-510 гривен.

Включать дальний свет или дополнительные противотуманные фаты разрешается в случае недостаточной видимости, но только при условии, что яркий свет не будет слепить других водителей.

Такие нормы связаны с необходимостью увеличить видимость транспортных средств на дороге, ведь в осенне-зимний период она становится хуже, а световой день сокращается.

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Напомним, до конца 2020 года на украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД. Сейчас в стране работают 50 таких камер.

Ранее мы рассказывали о том, что водителям в Украине рассылают липовые "письма счастья". О том, как отличить поддельное постановление о штрафе от настоящего, узнавайте в сюжете:

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авто свет ПДД водители видимость фары осенне-зимний период

Источник: Сегодня

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