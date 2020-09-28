Во Львове накрыли махинаторов, ввозивших в Украину фуры на евробляхах

Во Львовской области прокуратура, СБУ и ГБР провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны лица, наладившие схему поставки из Европы в Украину грузовиков, по документам проходивших в качестве легковушек.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как оказалось, сотрудники таможни, бизнесмены и таможенные брокеры организовали "схему" импорта 37 фур в Украину на сумму около 40 млн грн. При этом через одни таможенные посты ввозили кузова, через другие под видом легковых авто – грузовики. Во внутренние базы данных ГФС вносились недостоверные сведения по их регистрационных номерах и VIN-кодах.

"Схемщики" сумели в 10 раз с лишним уменьшить уплату обязательных таможенных платежей, чем нанесли бюджету ущерб в 17 млн ​​грн. Поэтому сейчас на эти 37 грузовиков суд наложил арест с запретом ими распоряжаться.

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Во время обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили документы, флешки, черновики и более 1 млн грн наличными.

Открыто уголовное производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением служащими отдельных таможенных постов Львовской таможни ГФС (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, что одесские таможенники "погорели" на взятках за оформление авто на "евробляхах".

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Ровенской области СБУ накрыла мошенников в погонах, которые украли на растаможке евроблях 100 млн грн.

Видео: СБУ

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