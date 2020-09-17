Верховный суд объяснил, когда пешеходы должны пропускать автомобили на зебре (видео)

Преимущество у пешехода появляется, только когда он ступил на пешеходный переход

На украинских магистралях нередко случается так, что пешеходы буквально бросаются под колеса. Для таких Верховный суд Украины разъяснил, когда пешеход обязан пропустить авто, даже на зебре. Итак, если вы при приближении машины находитесь на тротуаре перед переходом, то преимущество в движении имеет именно автомобиль. Корреспондент новостей "Сегодня" провела собственный эксперимент на зебрах столичных дорог. Что из этого получилось – смотрите в нашем видео.

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По правилам дорожного движения, если пешеход уже ступил ногой на зебру, водитель обязан остановиться и пропустить. В этом случае закон на стороне того, кто пересекает дорогу. Но на поверку оказывается так, что даже если вы находитесь уже на середине дороги – вас просто объезжают, не утруждая себя остановками. Водители будто бы не замечают пешеходов. И в таких случаях опасны резкие действия пешехода: стоит ему ускорить шаг или дернуться – никакие навыки водителя не спасут от трагедии. В ходе эксперимента "Сегодня" за десять пересечений зебры – восемь раз "пешехода" пропускали сразу. Дважды пришлось подождать, пока водители вспомнят правила дорожного движения.

"Если водитель не останавливается и не сбавляет скорость, то лучше я остановлюсь. Это будет безопаснее", – отмечает участница эксперимента.

Но бывают случаи, когда пешеходы перебегают дорогу и водители физически не успевают затормозить, хотя и готовы пропустить их. Так, машина, двигающаяся со скоростью 60 км/час, может резко затормозить, но при этом все равно пять метров проедет на той же скорости. Для сравнения: если автомобиль будет двигаться со скоростью 60 км/ час, то удар с ней для пешехода равен падению с шестого этажа. На скорости 80 км/час – с девятого, 120 км/час – с двенадцатого.

"Если под машину попадает взрослый, то, в зависимости от скорости, могут быть травмированы ноги, могут быть травмированы бедра. Человек залетает на капот, бьется головой, и, в зависимости от скорости, человек может получить инвалидность или погибнуть", – отмечает Ольга Дробышева, основательница молодежно-образовательного проекта по безопасности.

Поэтому прежде чем выходить на зебру – удостоверьтесь, что у машины, которая приближается к ней, достаточное расстояние для торможения.

Однако, стоит отметить, что иногда мошенники поджидают водителей на пешеходных переходах, и именно они особенно самоотверженно бросаются под колеса автомобилистам. Новости "Сегодня" выяснили, что делать, если под вашу машину таким образом кинулись.

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