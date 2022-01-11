В Украине зарегистрировали рекордное количество подержанных авто: ТОП-5 моделей

83 из 100 зарегистрированных в Украине легковых автомобилей – с пробегом

За 2021 год зарегистрировали 517,4 тыс. легковых авто с пробегом / Фото: Коллаж: Сегодня

В декабре 2021 года в Украине зарегистрировали 47,3 тысячи легковых авто , ввозимых из-за границы. Это в четыре с половиной раза больше, чем новых – их 10,5 тыс. ед. Но на 18% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Укравтопром.

Реклама

Всего в Украине за 2021 год зарегистрировали 517,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что стало абсолютным рекордом для страны. Поскольку это на 46% больше, чем в прошлом году.

Более того, 83 из 100 зарегистрированных в Украине легковых автомобилей – машины с пробегом.

Пятёрка лидеров прошлого года выглядит так:

Реклама

Первым стал Volkswagen. За год зарегистрировали 90,2 тыс. автомобилей этой немецкой марки.

На втором месте – Ford. Таких авто зарегистрировали около 45 тыс.

Третьим по популярности стал Renault с результатом 42,9 тыс. автомобилей.

Четвертой стала Skoda. За год было приобретено и зарегистрировано 38,4 тыс. таких авто.

На пятой строчке Opel – 33,1 тыс. украинских номеров.

Штрафы для "евробляхеров"

10 ноября закончился льготный период растаможки авто на европейских номерах.

Отныне такой автомобиль может остановить патрульный и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Но и это еще не все, потом данные могут передать Таможенной службе и там наложить штраф в размере 150 тыс. грн, а нерастаможенное авто придется вывезти за территорию страны.

Реклама

Ранее мы сообщали, что стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы в ноябре 2021 года. За месяц украинцы успели приобрести и зарегистрировать 8,7 тыс. новых легковушек.

Напомним, что автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание подержанных автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.