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В Украине запустят растаможку авто в "Дії": когда заработает услуга

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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11 февраля, 10:44
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Техническая база для запуска функции уже готова
Растаможка авто станет доступна в Дії
Растаможка авто станет доступна в Дії / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине собираются запустить функцию дистанционной растаможки автомобилей в приложении "Дія". Пользоваться новой функцией, ориентировочно, можно будет уже в конце этого года.

Об этом в интервью ТСН рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, техническая основа для запуска дистанционной растаможки автомобилей уже готова.

"За этот вопрос отвечают Минфин и Верховная Рада в части изменения законов. Минцифры отвечает за техническую часть внедрения услуги. Технически мы уже к этому готовимся и решим вопрос при любых обстоятельствах, надеюсь до конца года. Ожидаем от коллег правовой основы", – отметил Федоров.

Конец льготной растаможки

9 февраля в Украине был завершен последний этап льготной растаможки авто на европейских номерах, на этот раз для участников АТО/ООС.

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Так что теперь абсолютно все машины, которые ввозили в нашу страну во время действия режима временного ввоза или транзита, но до сих пор не были растаможены по правилам, считаются такими, которые нарушают законодательство.

Их владельцев ждет целая система штрафов, возможна даже конфискация машины.

Дорогая растаможка

Растаможить авто из Европы и Кореи украинцу сейчас обходится очень дорого. Все дело в том, что с января 2022 года такие автомобили оцениваются по спецкаталогу, где указана средняя стоимость каждой машины.

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Наценка составляет не менее 20% и именно цена, указанная в специальном каталоге, играет главную роль в формировании конечной суммы.

"Сегодня" также писали, какие элетромобили нравятся украинцам.

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