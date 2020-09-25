В Украине ввели новые наказания за угон авто: закон вступил в силу

С сегодняшнего дня, 25 сентября, в Украине вступили в силу новые наказания за кражу и угон транспортных средств. Изменения предусмотрены законом о внесении правок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. В соответствующем законе № 875-ІХ указано, что он вступает в силу на следующий день после опубликования, а обнародован он был 24 сентября.

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Теперь за незаконное завладение транспортным средством будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Наказание в виде штрафа при этом отменяется. За угон авто организованной группой или с применением насилия преступникам будет грозить от восьми до 12 лет ограничения или лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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Новые правила не обошли вниманием и так называемые "черные СТО". Так, уголовная ответственность за организацию работы мест, где хранят ворованные авто, разукомплектовывают или переоборудуют их – до пяти лет лишения свободы. А если этим занимается организованная группа – до семи. А за перебивание номеров кузовов и моторов предусмотрено до пяти лет.

Кроме того, тяжесть преступления теперь устанавливают исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений.

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"Слова "они нанесли большой материальный ущерб" заменить словами "предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в законе, который Верховная Рада приняла 3 сентября.

Напомним, также у каждого украинца появилась возможность проверить подлинность водительского удостоверения онлайн. Чтобы сделать это, нужно всего лишь знать серию и номер интересующих водительских прав.

А о том, как защитить автомобиль от угона, новостям "Сегодня" рассказали эксперты и жертвы грабителей:

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