В Украине введут новые водительские права

В Украине появятся национальные и международные водительские удостоверения нового образца. Кабмин 16 сентября утвердил образцы бланков, в которых с письменного согласия владельца будет указана информация о согласии на посмертное донорство, а также информация о группе и резусе крови водителя, сообщает "Экономическая правда".
Если водитель отказывается от посмертного донорства или хочет изъять информацию о своей крови, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.
Также обозначения уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство, будут внесены в свидетельство о регистрации ТС.
В то же время все национальные и международные водительские права, свидетельства о регистрации и временные регистрационные талоны ТС, выданные до вступления в силу этого постановления, будут действительны в течение срока, на который они были выданы.
Также до внедрения новоутвержденной формы документов их продолжат оформлять с использованием бланков предыдущих образцов.
Сайт "Сегодня" сообщал, что водителей самокатов хотят обязать получать права.
Также напомним, что получение водительских прав хотят упростить.
Важно не только знать Правила дорожного движения, но и соблюдать их. А с этим у граждан пока, к сожалению, проблемы:
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