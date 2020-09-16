Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

В Украине введут новые водительские права

16 сентября, 16:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В новых бланках будут указаны согласие на посмертное донорство и группа крови

В Украине появятся национальные и международные водительские удостоверения нового образца. Кабмин 16 сентября утвердил образцы бланков, в которых с письменного согласия владельца будет указана информация о согласии на посмертное донорство, а также информация о группе и резусе крови водителя, сообщает "Экономическая правда".

Реклама

Если водитель отказывается от посмертного донорства или хочет изъять информацию о своей крови, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Также обозначения уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство, будут внесены в свидетельство о регистрации ТС.

В то же время все национальные и международные водительские права, свидетельства о регистрации и временные регистрационные талоны ТС, выданные до вступления в силу этого постановления, будут действительны в течение срока, на который они были выданы.

Также до внедрения новоутвержденной формы документов их продолжат оформлять с использованием бланков предыдущих образцов.

В тренде
Курс доллара в Украине достиг психологической отметки
Реклама

Сайт "Сегодня" сообщал, что водителей самокатов хотят обязать получать права.

Также напомним, что получение водительских прав хотят упростить.

Важно не только знать Правила дорожного движения, но и соблюдать их. А с этим у граждан пока, к сожалению, проблемы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

водители донор донорство водительские права группа крови удостоверение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину могут хлынуть дешевые дизельные авто из Европы – эксперты
В Украину могут хлынуть дешевые дизельные авто из Европы – экспертыАвто
В Украине упал интерес к электромобилям: ТОП-5 популярных моделей
В Украине упал интерес к электромобилям: ТОП-5 популярных моделейАвто
Украина возобновляет производство автомобилей Renault
Украина возобновляет производство автомобилей RenaultАвто
В Украине введут новые водительские права
В Украине введут новые водительские праваАвто
Раде предложили изменить налог на дорогие автомобили
Раде предложили изменить налог на дорогие автомобилиАвто
На украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД
На украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДДАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять