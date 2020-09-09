В Украине упал интерес к электромобилям: ТОП-5 популярных моделей

Продажи электромобилей в Украине снижаются второй месяц подряд. После падения на 10% по итогам июля в августе они сократились на 11% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 647 авто на электротяге. Как подсчитали аналитики ассоциации "Укравтопром", из этого количества легковые авто составляли 625 штук, а коммерческие – 22 штуки.

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Отмечается, что по сравнению с июлем текущего года регистрация электомобилей тоже показала отрицательную динамику: легковые – минус 18%; коммерческие – минус 33%.

"Как и раньше, при покупке электромобиля украинцы отдавали предпочтение старым машинам. Так, доля импортируемого секонд-хенда на августовском рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте новым был только один автомобиль", - говорится в сообщении.

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Самым популярным легковым электромобилем в Украине остался Nissan Leaf. За прошедший месяц 147 автомобилей этой модели получили украинские номера.

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Также в ТОП-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли:

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Tesla Model 3 – 98 шт.;

Tesla Model S – 66 шт.;

FIAT 500е – 50 шт.;

Tesla Model X – 35 шт.;

Hyundai Ioniq – 33 шт.;

Chevrolet Bolt – 32 шт.;

BMW i3 – 24 шт.;

Volkswagen Е-Golf – 23 шт.;

Mercedes-Benz B -Class Electric Drive – 22 шт.

Среди коммерческих электромобилей почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. – 18 регистраций.

Всего с начала 2020 года в Украине поставлено на учет 4 962 электрокара: 4 737 легковых, 224 коммерческих и один автобус.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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