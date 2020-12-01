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В Украине обвалился спрос на новые автомобили: ТОП-10 марок

1 декабря, 14:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Количество регистраций обвалилось после годового рекорда

Спрос на новые машины в ноябре вырос, несмотря на то, что месяцем ранее украинцы побили рекорд по покупке авто. За месяц автопарк страны пополнили 7,1 тысячи новых легковых авто. Это на 16% меньше, чем месяцем ранее, и на 17% меньше, чем в ноябре прошлого года.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

ТОП-10 самых популярных брендов новых легковых авто в ноябре:

  1. Renault – 1173 реализованный автомобиль (-33,01% по сравнению с прошлым годом).
  2. Toyota – 1136 автомобилей (-9%).
  3. KIA – 509 автомобилей (-32%).
  4. Skoda – 492 автомобилей (-7%).
  5. Mazda – 290 автомобилей (+69%).
  6. Volkswagen – 289 автомобилей (-50%) и Peugeot – 289 автомобилей (+12%).
  7. Hyundai – 277 автомобиля (-37%).
  8. Ford – 253 автомобиля (+102%).
  9. Suzuki – 252 автомобиля (+1%).
  10. Mitsubishi – 234 автомобиля (-8%).

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Всего с начала 2020 года первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Напомним, ранее стало известно, что General Motors отзывает 6 млн авто из-за скандальных подушек безопасности.

А о том, как защитить свое авто от угона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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