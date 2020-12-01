В Украине обвалился спрос на новые автомобили: ТОП-10 марок

Спрос на новые машины в ноябре вырос, несмотря на то, что месяцем ранее украинцы побили рекорд по покупке авто. За месяц автопарк страны пополнили 7,1 тысячи новых легковых авто. Это на 16% меньше, чем месяцем ранее, и на 17% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Реклама

Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

ТОП-10 самых популярных брендов новых легковых авто в ноябре:

Renault – 1173 реализованный автомобиль (-33,01% по сравнению с прошлым годом). Toyota – 1136 автомобилей (-9%). KIA – 509 автомобилей (-32%). Skoda – 492 автомобилей (-7%). Mazda – 290 автомобилей (+69%). Volkswagen – 289 автомобилей (-50%) и Peugeot – 289 автомобилей (+12%). Hyundai – 277 автомобиля (-37%). Ford – 253 автомобиля (+102%). Suzuki – 252 автомобиля (+1%). Mitsubishi – 234 автомобиля (-8%).

Читайте также: Новые правила для велосипедов и такси: вступили в силу изменения в ПДД Украины

В тренде В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачивать

Всего с начала 2020 года первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что General Motors отзывает 6 млн авто из-за скандальных подушек безопасности.

А о том, как защитить свое авто от угона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама