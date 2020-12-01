В Украине обвалился спрос на новые автомобили: ТОП-10 марок

Спрос на новые машины в ноябре вырос, несмотря на то, что месяцем ранее украинцы побили рекорд по покупке авто. За месяц автопарк страны пополнили 7,1 тысячи новых легковых авто. Это на 16% меньше, чем месяцем ранее, и на 17% меньше, чем в ноябре прошлого года.
Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
ТОП-10 самых популярных брендов новых легковых авто в ноябре:
- Renault – 1173 реализованный автомобиль (-33,01% по сравнению с прошлым годом).
- Toyota – 1136 автомобилей (-9%).
- KIA – 509 автомобилей (-32%).
- Skoda – 492 автомобилей (-7%).
- Mazda – 290 автомобилей (+69%).
- Volkswagen – 289 автомобилей (-50%) и Peugeot – 289 автомобилей (+12%).
- Hyundai – 277 автомобиля (-37%).
- Ford – 253 автомобиля (+102%).
- Suzuki – 252 автомобиля (+1%).
- Mitsubishi – 234 автомобиля (-8%).
Читайте также: Новые правила для велосипедов и такси: вступили в силу изменения в ПДД Украины
Всего с начала 2020 года первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Напомним, ранее стало известно, что General Motors отзывает 6 млн авто из-за скандальных подушек безопасности.
А о том, как защитить свое авто от угона, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк