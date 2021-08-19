В Украине появится еще 17 камер на дорогах: дата и список

На дорогах Украины с 20 августа появятся еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Об этом говорится на сайте патрульной полиции Украины.
Приборы фиксации правонарушений заработают на дорогах Житомирской, Одесской, Черниговской областей, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.
Расположение камер
Житомирская область:
- на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении Киева;
- на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении Киева;
- на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении Ровно.
Черниговская область:
- на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении Киева.
Одесская область:
- на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении Киева.
Житомир:
- Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качинского;
- Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская;
- ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского.
Львов:
- ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской;
- ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской.
Черкассы:
- просп. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Голуэй;
- ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливская;
- ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского;
- ул. Надпильна, 208, в направлении ул. Ивана Франко.
Чернигов:
- ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины;
- просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда;
- просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной.
Подробнее, где уже работают камеры, можно посмотреть на карте:
Где камеры уже работают
60 приборов расположены в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях. Они уже фиксируют нарушения.
Кроме того, с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.
Ранее мы писали, что в Харькове появились камеры контроля ПДД.
Напомним, украинская полиция получила полноприводные "Фантомы" для борьбы с лихачами. Благодаря интегрированной системе контроля скорости движущихся транспортных средств патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, навстречу и даже сзади.
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