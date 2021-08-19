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В Украине появится еще 17 камер на дорогах: дата и список

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
19 августа, 15:38
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Дополнительные камеры установят на дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей
Систем автофиксации нарушений ПДД в Украине станет больше. Коллаж: "Сегодня"
Систем автофиксации нарушений ПДД в Украине станет больше. Коллаж: "Сегодня"

На дорогах Украины с 20 августа появятся еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

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Об этом говорится на сайте патрульной полиции Украины.

Приборы фиксации правонарушений заработают на дорогах Житомирской, Одесской, Черниговской областей, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

Расположение камер

Житомирская область:

  • на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении Киева;
  • на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении Киева;
  • на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении Ровно.

Черниговская область:

  • на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении Киева.
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Одесская область:

  • на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении Киева.

Житомир:

  • Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качинского;
  • Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская;
  • ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского.

Львов:

  • ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской;
  • ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской.

Черкассы:

  • просп. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Голуэй;
  • ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливская;
  • ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского;
  • ул. Надпильна, 208, в направлении ул. Ивана Франко.

Чернигов:

  • ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины;
  • просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда;
  • просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной.
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Подробнее, где уже работают камеры, можно посмотреть на карте:

Где камеры уже работают

60 приборов расположены в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях. Они уже фиксируют нарушения.

Кроме того, с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

Ранее мы писали, что в Харькове появились камеры контроля ПДД.

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Напомним, украинская полиция получила полноприводные "Фантомы" для борьбы с лихачами. Благодаря интегрированной системе контроля скорости движущихся транспортных средств патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, навстречу и даже сзади.

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