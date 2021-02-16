В Украине повысили штрафы для водителей: как будут наказывать

Если пьяное вождение привело к травмам или летальному исходу, будут реальные сроки

В Украине повысятся штрафы за превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также ужесточается наказание для водителей, которые оставили место ДТП.

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Это предусматривает законопроект № 2695, которые Верховная Рада приняла во втором чтении 325 голосами. В первом чтении законопроект приняли в июле-2020.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии: штраф 17 тыс. гривен и лишение водительских прав сроком до 12 месяцев.

Если пьяное вождение привело к телесным повреждениям средней тяжести, водителю грозит лишение свободы на срок от 3 лет с лишением прав на 3-5 лет.

Если тяжкие телесные повреждения – лишение свободы на 3-8 лет и лишение прав на 5-8 лет.

Если потерпевший погиб – лишение свободы на 5-10 лет с лишением прав на 5-10 лет.

Если погибли несколько человек – лишение свободы на 7-12 лет с лишением прав на срок 7-10 лет.

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Превышение скорости более чем на 50 км/ч: штраф 3400 гривен.

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Оставление места ДТП: 3400 гривен, возможно лишение водительских прав на 1-2 года.

А если человека, лишенного прав, поймают за вождением, первый штраф составит 20,4 тыс. гривен, штраф за повторное нарушение в течение года – 40,8 тыс. гривен с лишением прав на 5-7 лет (возможна и конфискация авто).

Напомним, водители в Украине получают липовые протоколы о штрафах. Уведомления о взыскании отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги:

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