В Украине повысили дорожные штрафы. Сколько заплатим за нарушения ПДД и поможет ли это

В Украине утвердили новые штрафы для водителей, пешеходов и других участников дорожного движения. Особое внимание уделили тем, кто сел за руль пьяным. И это не удивительно – только за прошлый год в Украине поймали 129,5 тыс. водителей подшофе. Причем 9,5 тыс. из них попались на пьяном вождении уже второй раз, а почти 8 тыс. – в третий!

Реклама

В том, как накажут любителей пьяной езды и кому еще грозят большие штрафы, разбирался корреспондент "Сегодня" Дмитрий Волков.

Штрафы за "пьянку" за рулем

Первый случай вождения в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения – 17 тыс. гривен штрафа и лишение прав на год.

Второй случай – штраф 34 тыс. гривен, лишение прав на три года.

Третий случай – штраф 51 тыс. гривен, лишение прав на 10 лет, конфискация транспортного средства.

За отказ от прохождения осмотра – 40,8 тыс. гривен.

Кроме того, раньше на рассмотрение дела по статье за пьяное вождение давалось три месяца. Многие нарушители умышленно затягивали дело – не появлялись в суде, ложились в больницы, находили в протоколах неправильные запятые и отправляли документы на доработку в полицию... В итоге срок истекал, и наказания просто не было.

Теперь этой практике придет конец – срок для привлечения к ответственности вырос до 1 года.

Еще один важный нюанс – такие дела запретили передавать на рассмотрение общественной организации или трудовому коллективу. То есть теперь, если дело дошло до суда, сдать подсудимого на поруки уже не получится.

Реклама

Читайте также: Какие "евробляхи" не получат льготную растаможку: в Раде назвали категории

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – как раз о пьяных за рулем.

Штрафы за превышение скорости

Превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/ч -1700 гривен.

Нарушение правил переезда перекрестков – 255 грн.

Напомним, что в городской черте ограничение скорости составляет 50 км/ч. То есть, сотни на спидометре хватит для того, чтобы нарваться на крупный штраф.

Штрафы за "мелочи"

Невнимательным водителям придется быть особенно осторожными, чтобы кошелек не опустел за одну поездку. Например, перед тем, как сесть за руль, нужно проверять все осветительные приборы.

Штраф за неосвещенный номерной знак – 255 гривен. То есть столько же, сколько за незарегистрированный номер.

Реклама

Не пристегнутый ремень безопасности обойдется в те же 255 гривен.

Езда без водительского удостоверения – 425 гривен. А если водителя лишили прав, но он снова сел за руль – 20,4 тыс. гривен.

Штрафы для пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов

Ужесточение наказания предусмотрели не только для водителей, ведь виновником ДТП не всегда становится тот, кто сидит за рулем автомобиля.

Переход дороги в неустановленном месте – 255 гривен (раньше – 51 гривня).

Нарушение ПДД трезвым велосипедистом – 340 гривен, нетрезвым – 680 гривен.

Создание аварийной ситуации – 850 гривен.

Отсутствие шлема у мотоциклистов – 255 гривен.

Читайте также: Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение онлайн: МВД назвало три шага

А поможет ли?

Эксперты сомневаются в действенности наказаний, пока в Украине остается коррупция.

"Пока в полиции будет оставаться коррупционная составляющая, любое повышение штрафа не даст никакого результата. Потому что люди знают, что можно договориться с полицейским. Получается парадоксальная ситуация... За прошлый год оштрафовали 130 тыс водителей в состоянии опьянения. И их количество не уменьшается. Сколько еще отпустила полиция? Примерно же столько же", – говорит адвокат Александр Швец.

Реклама

Да и в целом новые штрафы порадовали не всех поборников безопасной езды. Основатели общественной организации "Зупини лося" Константин Андриюк уверен: наказания за некоторые нарушение все еще слишком мягкие.

"Штраф за парковку под знаком "Стоянка запрещена" – 255 гривен. Езда по тротуару, когда водители объезжают пробки, – 255 гривен. Движение на красный сигнал светофора – 425 гривен. Пересечение двойной сплошной линии – а это может привести к серьезному ДТП! – 255 гривен. Движение по встречке – 425 гривен. В то же России, над которой мы смеемся, за встречку – криминал!" – негодует Андриюк.

Напомним, кроме повышения штрафов, в Украине упростили процедуру регистрации авто. Теперь оформить авто и получить полный комплект документов можно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама