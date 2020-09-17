В Украине повышают штрафы за перегруженные фуры

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект № 3743, который ужесточает наказания для перевозчиков за нарушение габаритно-весовых параметров. За законопроект проголосовали 270 депутатов. Как объяснили в пресс-службе Кабинета министров, среди прочего законопроект изменяет штрафные санкции.

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В документе прописаны такие штрафы:

1. За превышение габаритно-весовых норм (зависят от процента перегрузки):

до 2% включительно – 1700 грн;

от 2% до 5% – 5100 грн;

от 5% до 10% – 8500 грн;

от 10% до 20% – 17 тыс. грн;

от 20% до 30% – 34 тыс. грн;

более 30% – 51 тыс. грн.

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2. За нарушения при заполнении накладных и других документов на груз отправителем – 34 тыс. грн.

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3. За отказ от прохождения габаритно-весового контроля – 51 тыс. грн.

4. За невыполнение требований "Укртрансбезопасности" после проверки или создание препятствий во время нее – 51 тыс. грн.

5. За невыполнение водителями требования остановиться – 51 тыс. грн (сейчас – 3400 грн).

"Фура, загруженная на 150%, разрушает дорогу в 10 раз быстрее. В рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году мы строим и восстанавливаем более 6000 километров дорог. Но без реформы габаритно-весового контроля невозможно сохранить их в надлежащем состоянии", - объяснили необходимость принятия законопроекта во фракции "Слуга народа".

Кроме этого, законопроект вводит административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

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Напомним, комплексы габаритно-весового контроля Weight-in-Motion (WiM) заработали на дорогах осенью-2019. WiM – это умная система сбора информации о транспортных средствах: даты и времени проезда, температуры воздуха и дорожного покрытия, полосы и направления движения, скорости движения и государственного номерного знака, габаритов, расстояния между осями, общей массы и ее распределения по осям.

Система широко распространена в странах Евросоюза. Ее уникальность состоит в том, что она позволяет отфильтровать перегруженный транспорт из общего трафика.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский обратился к нерадивым дальнобойщикам. Он скрытно стал участником чата дальнобойщиков, чтобы выяснить, каким образом перегруженные фуры уничтожают дороги. И узнал много интересного:

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