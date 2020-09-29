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В Украине подорожал газ для авто: что будет с ценами в дальнейшем

29 сентября, 12:32

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Импорт автогаза в Украину заметно снизился в сентябре, констатирует аналитик

Поставки автогаза в Украину сокращаются, а розничные цены на этот вид топлива растут. В ближайшее время стоимость сжиженного газа на АЗС может повыситься еще на 30 копеек за литр.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Специалист выделил такие характеристики ситуации на рынке сжиженного газа:

  • импорт в Украину за 27 дней сентября составил 117 тыс. тонн – на 6% меньше, чем за аналогичный период августа. По итогам месяца падение импорта может составить 6,5%, или 8-9 тыс. тонн;
  • розничные цены перешли в стабильный рост – операторы эконом-сегмента с 18 по 25 сентября повысили стоимость автогаза на 10–30 коп./л, как и прогнозировалось;
  • потенциал роста цен составляет еще 30 коп./л в течение недели-двух. Первый признак – уже состоявшееся повышение цен у дискаунтеров.

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"Пока трейдеры характеризуют ресурсное состояние рынка как сбалансированное, легкий дефицит свойственен лишь некоторым западным областям", – отметил Куюн.

О ценах на бензин и дизель на украинских АЗС узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Рынок топлива в шаге от ценового передела".

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А о том, как курс доллара влияет на цену топлива, смотрите в сюжете:

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цены топливо АЗС горючее автогаз

Источник: Сегодня

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