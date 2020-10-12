В Украине меняют правила получения номеров для авто

В Украине планируют упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Если новые правила заработают, владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре.
Такие новшества инициирует Министерство внутренних дел, заявил заместитель министра Сергей Гончаров. Чтобы они вступили в силу, их должна одобрить Верховная Рада.
Что предлагают:
- владелец автомобиля в сервисном центре МВД будет получать исключительно свидетельство о регистрации транспортного средства;
- номерной знак разрешат заказывать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту;
- у владельца авто будет возможность зайти в "Электронный кабинет водителя", найти свободный номер и забронировать его.
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"Инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", – сказал Гончаров.
Как оформляют номерные знаки сейчас:
Главный сервисный центр МВД каждый год через тендер заказывает номерные знаки для авто. Потом они распределяются по региональным и территориальным сервисным центрам. По словам Гончарова, такая процедура громоздка и экономически невыгодна. Кроме того, она не помогает развитию малого и среднего бизнеса.
К слову, сервисные центры Министерства внутренних дел уже выдают специальные номерные знаки для электромобилей, надписи на которых нанесены зеленым цветом.
Напомним, ранее в Украине установили официальные цены на "крутые" номера авто. Самые дорогие знаки – из четырех одинаковых цифр – стоят 30 тыс. гривен.
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