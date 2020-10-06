В Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях"

В Верховной Раде предложили освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украине льготников и владельцев "евроблях", которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года.

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Речь об этом идет в законопроекте № 4172, который зарегистрирован в парламенте.

В документе накладывается ряд ограничений на такое освобождение от налогов:

автомобиль не должен стоить дороже 100 минимальных зарплат (сейчас это 500 тыс. гривен);

нельзя получить освобождение от налогов больше, чем для одного авто;

льготная растаможка не будет распространяться на машины, произведенные ранее 1992 года.

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При этом, как объяснил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, законопроект содержит ряд неточностей. Например, предлагает освободить от налогов, которые и так не предусмотрены при ввозе авто. Кроме того, в списке льготников не указаны чернобыльцы.

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"Нужно просто отменить НДС, пошлину и акциз при импорте авто с заменой на транспортный сбор для всех украинцев, а не давать освобождение от налогообложения "верблюдов" – иностранцам-нерезидентам, которые ввезли авто на временный ввоз", – написал Назаренко на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее в Верховной Раде планировали возобновление льготного периода для "евробляхеров". Тогда же депутаты предлагали освободить новые и подержанные транспортные средства от уплаты акцизного налога с 1 января 2021 года.

При этом с 2021 года хотели ввести обязательный техосмотр для авто, которые не соответствуют нормам "Евро-4". Эти предложения все еще находятся в работе у парламентариев.

Также сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как водителям в Украине рассылают липовые "письма счастья" и как отличить поддельное постановление о штрафе от настоящего, узнавайте в сюжете:

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