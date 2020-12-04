В Раде предлагают повысить штраф для ночных пешеходов-нарушителей

Пешеходы должны в темное время суток обязательно носить яркие браслеты или фликеры

В Верховной Раде предлагают повысить с 51 до 255 гривен штраф для пешеходов за отсутствие светоотражающих элементов.

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По новым правилам, пешеходы должны в темное время суток обязательно носить яркие браслеты или фликеры.

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Как отметил директор Научно-исследовательского института медицины транспорта Юрий Черный, выполнение этих требований позволит на 70% улучшить состояние безопасности дорожного движения и снизить аварийность.

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Световые элементы стоят недорого – около 50 грн, их можно легко купить в интернете.

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Напомним, ранее Кабмин внес изменения в ПДД, которыми позволил велосипедистам двигаться по полосе для общественного транспорта.

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