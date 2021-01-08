Украину "залили" белорусским бензином: итоги 2020 года

Доля Беларуси в поставках бензинов выросла до 78%, но это не надолго

Украина за 2020 год импортировала 1,1 млн тонн бензина. Это на 5,5% больше, чем в 2019 году. При этом поставки из Беларуси выросли аж на 23,7%, а вот из Литвы – упали на треть ("минус" 28,4%).

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Об этом сообщило профильное издание enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Теперь доля Беларуси в поставках бензинов в Украину составляет 78%. Годом ранее было 67%.

Наибольшие объемы поставок белорусского ресурса наблюдались летом: в июне было импортировано 97 тысяч тонн, в июле – 92 тысячи тонн, в августе – 89,4 тысяч тонн. А в остальные месяцы импорт из Беларуси колебался в пределах 45-75 тыс. тонн.

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Аналитики "А-95" отмечают, что рост доли белорусских бензинов и снижение ресурса из Литвы в Украине обусловлен продажей бензинов "Белорусской нефтяной компанией" в портфеле с дизельным топливом по терм-контрактам на 2020 год. Однако уже по долгосрочным контрактам на 2021 год трейдеры либо отказались от такого портфельного предложения, либо сократили объемы бензинов в пакете c дизельным топливом в пользу покупки ресурса на спотовом рынке.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада может изменить цены на топливо в Украине, пересмотрев акцизный сбор. Этот сбор взимается с бензина, дизельного топлива и сжиженного автомобильного газа. И нынешняя попытка парламентариев сделать привозное топливо дороже – не первая. Подробнее смотрите в сюжете:

При этом президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Украине решили проблему нелегальных заправок.

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