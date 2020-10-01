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Украинцы стали активнее покупать новые авто: ТОП-10 популярных марок

1 октября, 15:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые бренды заметно увеличили продажи в Украине за последний год

Спрос на новые машины в сентябре вырос, несмотря на предшествовавшее ему серьезное падение импорта авто в Украину. В результате автопарк страны за месяц пополнили 7,6 тыс. легковых авто, что на 6% больше, чем в сентябре-2019. По сравнению с августом-2020 количество регистраций выросло на 9%, а самым популярным брендом стала Toyota.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

ТОП-10 самых популярных брендов новых легковых авто в сентябре:

  1. Toyota – 1 353 реализованных автомобилей (+28% по сравнению с прошлым годом).
  2. Renault – 994 автомобиля (-14%).
  3. Volkswagen – 694 автомобиля (рост вдвое).
  4. Kia – 465 автомобилей (-25%).
  5. Nissan – 446 автомобилей (+28%).
  6. Hyundai – 410 автомобилей (-14%).
  7. Skoda – 404 автомобиля (минус одно авто).
  8. Ford – 242 автомобиля (+54%).
  9. Suzuki – 237 автомобилей (-6%).
  10. Mazda – 233 шт. (+30%).

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Всего за три квартала текущего года первые регистрационные номера в Украине получили более 60 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок авто пострадал из-за жесткого карантина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

Также мы рассказывали о том, что водителям в Украине рассылают липовые "письма счастья". О том, как это происходит и отличить поддельное постановление о штрафе от настоящего, узнавайте в сюжете:

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