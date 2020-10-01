Украинцы стали активнее покупать новые авто: ТОП-10 популярных марок

Спрос на новые машины в сентябре вырос, несмотря на предшествовавшее ему серьезное падение импорта авто в Украину. В результате автопарк страны за месяц пополнили 7,6 тыс. легковых авто, что на 6% больше, чем в сентябре-2019. По сравнению с августом-2020 количество регистраций выросло на 9%, а самым популярным брендом стала Toyota.
Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
ТОП-10 самых популярных брендов новых легковых авто в сентябре:
- Toyota – 1 353 реализованных автомобилей (+28% по сравнению с прошлым годом).
- Renault – 994 автомобиля (-14%).
- Volkswagen – 694 автомобиля (рост вдвое).
- Kia – 465 автомобилей (-25%).
- Nissan – 446 автомобилей (+28%).
- Hyundai – 410 автомобилей (-14%).
- Skoda – 404 автомобиля (минус одно авто).
- Ford – 242 автомобиля (+54%).
- Suzuki – 237 автомобилей (-6%).
- Mazda – 233 шт. (+30%).
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Всего за три квартала текущего года первые регистрационные номера в Украине получили более 60 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок авто пострадал из-за жесткого карантина.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.
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