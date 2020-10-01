Украинцы стали активнее покупать новые авто: ТОП-10 популярных марок

Некоторые бренды заметно увеличили продажи в Украине за последний год

Спрос на новые машины в сентябре вырос, несмотря на предшествовавшее ему серьезное падение импорта авто в Украину. В результате автопарк страны за месяц пополнили 7,6 тыс. легковых авто, что на 6% больше, чем в сентябре-2019. По сравнению с августом-2020 количество регистраций выросло на 9%, а самым популярным брендом стала Toyota.

Реклама

Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

ТОП-10 самых популярных брендов новых легковых авто в сентябре:

Toyota – 1 353 реализованных автомобилей (+28% по сравнению с прошлым годом). Renault – 994 автомобиля (-14%). Volkswagen – 694 автомобиля (рост вдвое). Kia – 465 автомобилей (-25%). Nissan – 446 автомобилей (+28%). Hyundai – 410 автомобилей (-14%). Skoda – 404 автомобиля (минус одно авто). Ford – 242 автомобиля (+54%). Suzuki – 237 автомобилей (-6%). Mazda – 233 шт. (+30%).

Читайте также: Водители в Украине с 1 октября обязаны включать фары днем

В тренде Как изменится средняя зарплата в Украине к концу года: эксперты дали прогноз

Реклама

Всего за три квартала текущего года первые регистрационные номера в Украине получили более 60 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок авто пострадал из-за жесткого карантина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

Также мы рассказывали о том, что водителям в Украине рассылают липовые "письма счастья". О том, как это происходит и отличить поддельное постановление о штрафе от настоящего, узнавайте в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама