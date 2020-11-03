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Украинцы побили годовой рекорд по покупке новых авто: ТОП-10 марок

3 ноября, 13:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Октябрь оказался самым успешным для авторынка месяцем 2020 года

Спрос на новые машины в октябре вырос, несмотря на летнее падение импорта авто в Украину. За месяц автопарк страны пополнили 8,4 тысяч новых легковых авто. Это на 6% меньше, чем годом ранее, но все равно стало рекордным показателем для 2020 года. В сентябре, например, украинцы купили 7,6 тыс. легковых авто.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

ТОП-10 самых популярных брендов новых легковых авто в октябре:

  1. Renault – 1 431 реализованный автомобиль (-22% по сравнению с прошлым годом).
  2. Toyota – 1 365 автомобиля (+11%).
  3. KIA – 830 автомобилей (0%).
  4. Skoda – 446 автомобилей (+28%).
  5. Volkswagen – 536 автомобилей (-11%).
  6. Nissan – 410 автомобилей (-15%).
  7. Peugeot – 339 автомобиля (+46%).
  8. Hyundai – 304 автомобиля (-34%).
  9. Ford – 228 автомобилей (+12%).
  10. Mercedes-Benz – 203 автомобиля (+21%).

Всего с начала года украинцы поставили на учет 68,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

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Также мы рассказывали, как защитить авто от угонщиков. Как выяснили журналисты "Сегодня", автоворов не пугает даже ужесточение наказания за кражу транспортных средств:

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