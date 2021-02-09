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Украинцев ждет очередное подорожание автогаза и бензина

9 февраля, 09:43

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Как вырастут цены на заправках за неделю, рассказали эксперты

Автомобильное топливо в Украине продолжит дорожать, так как цена на нефть взлетела до 60 долларов за баррель. Цены на бензин и дизель в опте уже выросли на 40 коп./л, но все еще соответствуют нефти по 53-55 долларов. А это значит, что в ближайшую неделю бензин подорожает еще на 22-24 коп./л.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Автогаз на этой неделе тоже подорожает. Рост составит 75-80 коп/л, то есть в среднем цена поднимется почти до 15 грн/л, подсчитал аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

"На рынке уже ощущается дефицит ресурса, цена в опте повысилась до 13,8 грн/л. Поэтому потенциал роста в рознице – до 16 грн/л", – объяснил Артем Куюн.

Подробнее о том, что происходит с ценами на АЗС, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти".

Напомним, украинские водители уже подсчитали, как для них подорожала заправка полного бака газом. Кто-то стал платить 700 гривен вместо 550, а кто-то – 480 вместо 400 гривен. Конечно, все зависит от объема самого бака, но суммы впечатляют у всех:

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цены нефть бензин топливо дизель АЗС заправка автогаз дизельное топливо

Источник: Сегодня

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