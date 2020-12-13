Украинцам блокируют платежные карты за неоплату штрафов по "письмам счастья"

Те, кто просрочил или ошибся в реквизитах, могут быть жестко наказаны

Водители-нарушители ПДД, которые получили "письмо счастья", нередко сталкиваются с проблемой по оплате штрафов. Автомобилистам не всегда удается корректно оплатить эти штрафы, наложенные в автоматическом режиме. За мнимую неоплату нарушителям блокируют счета. Снять с них арест непросто и хлопотно. А с 10-кратным увеличением камер на дорогах станет больше и таких должников. В проблеме разобрался сайт "Сегодня".

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Мы выяснили:

почему возникают проблемы с оплатой штрафов онлайн;

чем грозит водителю даже мнимая неоплата, и как быть, если оплата "не прошла";

как решить проблему с якобы неоплаченными штрафами.

Должники поневоле

Довольно часто случаются ситуации, когда штраф оплачен, а водитель остается в неплательщиках. При самостоятельной оплате через терминал, банк или другие финучреждения велика вероятность допустить ошибку и оказаться в числе неплательщиков. В результате просроченный долг передают в Государственную исполнительную службу (ГИС), где сумма удваивается, и на водителя заводится производство.

По данным мобильного платежно-информационного сервиса "Штрафы UA", около 2 000 пользователей приложения каждый месяц сталкиваются с блокировкой карточных счетов и другими санкциями из-за оплаты штрафов не в установленные законодательством сроки.

Сайт "Сегодня" собрал несколько историй людей, столкнувшихся с такой проблемой.

Алексей почти сразу оплатил штраф через одно из финансовых учреждений. Но в назначении платежа подтянулись лишние данные, из-за этого оплата в полицию не прошла. Наш герой об этом узнал спустя 2,5 месяца: пришло постановление из исполнительной службы. Ему начислили пеню и заблокировали платежные карты. Наталья не оплатила штраф вовремя и ей заблокировали платежные карты. В исполнительной службе ее "гоняли по кабинетам", в итоге штраф она оплатила. Но карты разблокировали не сразу, из-за чего были проблемы со всеми личными оплатами. Василий оплатил штраф на почте, у него была квитанция. Из-за того, что оператор неправильно заполнила реквизиты, штраф не прошел и открыли исполнительное производство. Пришлось ездить в исполнительную службу, подтверждать оплату.

Если попал в "черный список"

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По словам эксперта в сфере создания и развития инновационных сервисов и приложений Дениса Дмитрова, около 638 млн грн сможет получить государство, если Минюст позволит оплачивать в смартфоне долг и пеню за просроченные штрафы по "письмам счастья" за первые полгода работы камер (с 1 июня 2020 года).

Как рассказал нам Денис Дмитров, было оплачено лишь 6% (45 млн грн) от суммы открытых исполнительных производств по таким штрафам. Сейчас закрыть производство в ГИС по оплаченному не в срок штрафу в режиме онлайн с помощью платежного сервиса невозможно из-за отсутствия информации о необходимой сумме издержек и сбора ГИС и реквизитах для закрытия дела. Придется дополнительно обращаться в исполнительную службу.

"Водители, имеющие смартфоны с приложением для оплаты штрафов ПДД, могут узнать об открытии исполнительного производства. Но это только информация о наличии долга без суммы, основания штрафа, реквизитов, – разъяснил нам Денис Дмитров. – Чтобы узнать больше, нужно идти в отделение исполнительной службы по месту прописки, искать в базе свое дело, идти в банк для оплаты, затем отмечать погашение у инспектора. Процедура длительная, а в период карантина еще и опасная для здоровья, везде очереди. Можно, конечно, попробовать созвониться с исполнителем и получить у него все реквизиты и суммы дистанционно. Но судя по опыту наших клиентов, сделать это не так-то просто", – говорит Денис Дмитров.

Как решить проблему

По словам Дениса Дмитрова, решить проблему можно, если оцифровать процедуру предоставления данных для оплаты исполнительного производства с помощью внешнего сервиса. Для этого нужно, чтобы Минюст предоставил доступ к данным в базе Исполнительной службы, а именно: вид нарушения, сумму, реквизиты. Это законно и технически возможно.

Например, МВД с осени дает доступ к реестру нарушений ПДД. Водители получили возможность моментальной своевременной оплаты штрафов через платежные сервисы в смартфоне. А вот просроченные штрафы пока надо погашать по старинке.

В Минюсте говорят, что о проблеме знают. И обещают в течение 2021 года ее решить.

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А водителям-нарушителям можно дать совет: не допускайте просрочки в оплате штрафов, если вы не собираетесь оспаривать их в суде. И внимательно проверяйте правильность заполнения реквизитов.

Помимо штрафов в автоматическом режиме за превышение скорости, в Украине начали штрафовать и за превышение разрешенного веса автомобиля. Взвешивают транспорт автоматически, во время движения, а вот постановления о штрафе полицейские оформляют вручную. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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