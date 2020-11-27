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У 115 тысяч авто Tesla обнаружен изъян подвески: у каких моделей проблемы

27 ноября, 14:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Под удар попали Model S 2015–2017 и Model X 2016–2017 годов выпуска

Не везет в последние дни американскому автопрому. После того, как General Motors объявил отзыва 6 млн авто из-за скандальных подушек безопасности, Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США (NHTSA) заинтересовалось продукцией компании Tesla и начало расследование в отношении порядка 115 тыс. электромобилей из-за проблем с подвеской.

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Об этом сообщило информагентство Reuters.

Регулятор открыл предварительное расследование в отношении Model S 2015–2017 годов выпуска и Model X 2016–2017 годов выпуска после получения 43 жалоб на разрушение элементов передней подвески.

Любопытно, что в феврале 2017 года компания выпустила сервисный бюллетень, в котором указывалась вероятность подобной проблемы.

Впрочем, это не единственная проблема "Теслы". На форуме Reddit и сообществе Facebook владельцы американского электрокроссовера сообщают, чтобы водители, которые следуют за Tesla Model X, были осторожны, ведь во время движения куски крыши могут внезапно оторваться и упасть на машину позади. Опасный кусок представляет собой продолговатое стекло, расположенное на крыше между верхними частями подъемных дверей, которые в Tesla называют "соколиными крыльями".

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Оторванный кусок крыши Tesla Model X

Оторванный кусок крыши Tesla Model X / Фото: Insideevs

Напомним, американская компания Tesla может запустить производство компактного электромобиля-хэтчбека специально для Европы. Сейчас Tesla продает два внедорожника в моделях Model Y и Model X, а также представительский седан Model S и седан Model 3, но у нее нет автомобилей, которые по размеру были бы похожи на компактные Volkswagen Golf, Ford Fiesta или Mini Cooper.

Также напомним, 24 ноября капитализация Tesla впервые превысила 500 млрд долларов, после того как стало известно, что в декабре компания будет включена в список публичных компаний с наибольшей капитализацией индекса S&P 500.

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Источник: Сегодня

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