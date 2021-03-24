Tesla за биткоины: Илон Маск объявил о революционной опции

Компания не будет конвертировать полученные биткоины в обычную валюту

Компания-производитель электромобилей Tesla добавила возможность оплаты своей продукции биткоинами. Такой способ пока что доступен только покупателям из США. В других странах опция заработает позднее в 2021 году. Важно, что Tesla не будет переводить полученные биткоины в обычную валюту. Такой подход уже повысил настроения на крипторынке – Bitcoin подорожал до 56 тыс. долларов.

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О новой опции объявил глава компании Илон Маск. Соответствующая функция появилась и на официальном сайте Tesla.

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"Теперь можно купить Tesla за биткоины... Биткоин, уплаченный Tesla, будет сохранен как биткоин, а не конвертирован в фиатную валюту", – написал Маск в Twitter.

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О намерении добавить возможность оплаты криптовалютой Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще в начале февраля. Компания объявила об этом, когда раскрыла инвестиции в биткоин на 1,5 млрд долларов.

Напомним, Илон Маск тогда назвал покупку биткоинов "безрассудством для Tesla". Маск напомнил, что компания входит в биржевой индекс S&P 500, а потому должна подходить к финансовым вопросам с максимальной ответственностью.

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