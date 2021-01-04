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Tesla проехала от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса без водителя: видео

4 января, 18:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Автопилот Full Self-Driving практически автономно добрался от одного крупного города к другому

Новая система автопилота, разработанная компанией Илона Маска Tesla, фактически самостоятельно справилась с маршрутом от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. То есть проехала более 600 километров – это почти как от Житомира до Харькова.

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Ролик из дороги выложил владелец Model 3 на своем YouTube-канале Whole Mars Catalog.

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Мужчина решил испытать таким образом обновленную технологию Full Self-Driving, которая уже более двух месяцев проходит бета-тестирование, что освобождает ее разработчиков от любой ответственности за инциденты во время езды.

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Этот случай стал первым, когда полный автопилот так успешно испытывался не в городских условиях, а на автострадах.

Водителю пришлось взять на себя управление, лишь чтобы избежать проблемного участка дороги, а также чтобы подключиться к зарядному устройству.

Однако это все равно может свидетельствовать о том, что автопилот уже вполне пригоден для использования в беспилотном такси. Это не может не радовать на фоне новостей об авариях со старыми версиями автопилота Tesla.

Также мы писали, что покупатели машин Tesla у сторонних дилеров столкнулись с тем, что с обновлением прошивки у них пропадали функции улучшенного автопилота и системы автономного вождения.

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