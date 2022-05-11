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Талоны, бродяга, наценка и барыги: как мошенники наживаются на дефиците топлива

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 15:49
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Рассказываем о новых мошеннических схемах и махинациях, появившихся на рынке горючего
Водителям следует быть осмотрительными при покупке топлива
Водителям следует быть осмотрительными при покупке топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дефицит топлива в Украине вызвал много проблем – безумные очереди на АЗС, рост цен и новые мошеннические схемы.

Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, каких махинаций следует остерегаться водителям, если они хотят купить топлива во время кризиса.

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Обмен талонов

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что участилась покупка талонов "с рук". Раньше системой талонов пользовались юридические лица, чтобы купить топливо для своих нужд.

"Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те потом перепродавали их "физикам", – объяснил эксперт.

Проблема в том, что очень легко сбыть водителям недействительные талоны. Проверить их можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента. И возмещений за приобретенные таким образом талоны не производят в сетях заправок.

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Продают бодягу

Уже давно некоторые небольшие нефтеперерабатывающие заводы сбывали газовый конденсат с примесями биоэтанола – сжиженного спирта. Этот компонент производится в Украине в больших количествах, но если его добавить слишком много, то может пострадать как двигатель, так и целое авто.

"Если раньше бодяжники достигли неплохих качественных результатов, имея цель обхода налогов, то сейчас вопрос именно в качестве. Есть два отзыва от знакомых об остановке машины и серьезных проблемах с двигателем", – отметил Сергей Куюн.

До войны октан повышали с помощью "растворителей" из Беларуси и России. Иногда в рецепте были и вкрапления бензина А-92. Сейчас этих компонентов в Украине нет или недостаточно.

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Разница в цене

Некоторые сети АЗС наживаются на повышении цен на топливо. Номинально выставляют цены на бензин и дизель в пределах 37-42 грн, как это рекомендовано правительством. Однако фактически продается, например, литр А-95 за 60 грн.

Как рассказывают водители в соцсетях, такую схему заметили на заправке в Полтавской области. Мужчина купил 10 литров по указанной цене в приложении – по 60 грн/л. Однако, когда попросил чек, ему его не захотели отдавать. После длительного спора чек удалось получить, но вместо 600 грн там была указана сумма 395,7 грн.

Чек из заправки, Фото из соцсетей
Чек из заправки, Фото из соцсетей

В этом случае украинцу вернули разницу в размере 205 грн. На место также вызвали полицию – водитель написал заявление. Впрочем, в комментариях к сообщению пользователи отметили, что такие схемы действуют на многих АЗС, иногда они даже вполне прозрачно об этом заявляют.

Эту информацию подтвердил и Сергей Куюн, столкнувшийся с ситуацией лично. Реальные цены на топливо значительно выше за установленные и достигают, в среднем, 53-60 грн/л. Он отметил, что есть честные сети – эти прямо указывают на повышение цен из-за дефицита, другие же, несистемные АЗС, маскируют схему.

Последние устанавливают на стелах или нули, или значение типа 0,99 или 0,1. Это должно указывать на дефицит горючего, но и на наличие остатков.

"На кассе вам предложат купить горючее через приложение или на месте за кэш. По кассе пробивают талоны собственной сети. Цены на 5-20 грн/л дороже "государственных" – 50-60 грн/л", – отметил Куюн.

Некоторые компании реализуют бензин или дизель оптом – от 50 грн/л, хотя на станциях цена не должна быть выше 44,76 грн/л.

Массовая рассылка

Мошенники также активизировались. Теперь они маскируются под популярные сети АЗС и производят массовую рассылку сообщений пользователям. Людям предлагают перейти на сайт, где указано, что на заправке якобы действуют государственные субсидии.

Пользователю предлагают пройти опрос и получить 5000 грн пособия на покупку бензина. Обязательный момент – ввод персональных данных и передать ссылку друзьям. Конечно же, ни денег, ни скидок на реальной заправке обманутый человек не получает, зато мошенники выманивают персональные данные.

Очереди за горючим

Еще одна сомнительная бизнес-схема появилась во время дефицита топлива в Украине. Учитывая, что на АЗС теперь всегда безумные очереди, отдельные люди предлагают за деньги отстоять несколько часов в очереди.

В среднем за час "услуг" просят 200 грн. Если заказать больше часов, то получится дешевле – по 130 грн/час. Некоторые "предприниматели" просят еще по 50 грн "на кофе".

Бензин по объявлению

На сайтах-барахолках также появляются объявления о продаже топлива. Вот только сбывают его по заоблачным ценам. К примеру, литр А-95 в Киеве реализуют по 100 гривен.

При оптовых закупках клиентам делают скидку – вместе с канистрой продают 10 литров бензина за 850 грн. Если хорошо поискать, то можно найти и более дешевые предложения, за 65-70 грн/л.

Ранее "Сегодня" писали, что цены на автогаз резко подскочили во всех сетях заправок после 9 мая. В условиях войны и дефицита топлива качество бензина и дизеля отошла на второй план.

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