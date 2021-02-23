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Сосулька с крыши разбила машину. Как получить компенсацию?

23 февраля, 11:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Проще всего тем, кто застраховал авто, но есть и другие пути

От падения сосулек с крыш во время оттепели страдают не только люди – куски льда повредили автомобили, припаркованные возле столичных домов. Социальные сети пестрят фотографиями поврежденных авто. А те, кто застраховался по программе КАСКО, рассчитывают на возмещение. Правда, стоит такой полис недешево – 4% от стоимости автомобиля в год.

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Но можно ли что-то сделать, когда нет КАСКО? Все детали выясняла корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина.

Видео: Сегодня

"Страхование автомобиля КАСКО покрывает в том числе и такой риск. Вы отправляете автомобиль для оценки ущерба, дальше происходит выплата", – рассказывает замдиректора страховой компании Ольга Кабанец.

Но можно ли возместить убытки, если машина не застрахована?

Адвокат Юрий Билоус объясняет: за чистку крыш от снега и сосулек отвечают управляющие компании, ЖЭКи и собственники торговых или бизнес-центров:

"В этой ситуации будет нести материальную ответственность тот, кто не очистил крышу здания".

В такой ситуации в первую очередь нужно вызвать полицию, которая зафиксирует повреждение автомобиля. Потом нужно сделать фото и снять видео, на которых будет видно и машину, и место происшествия.

"Если рядом есть свидетели, это будет подспорьем в дальнейшем, чтобы доказать, что ваша машина была в том месте", – добавляет Билоус.

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Со всеми доказательствами следует обращаться в суд, если владелец здания, с которого упала сосулька, не захочет выплатить компенсацию добровольно.

Обращаться в суд можно и в случае, если травму получил человек. А это тоже не редкость – во Львове огромный кусок льда травмировал 20-летнюю девушку. Ледяная глыба упала с крыши гостиницы.

Также мы сообщали, что в Киеве в результате падения сосулек и льда серьезно пострадали два человека.

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Источник: Сегодня

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