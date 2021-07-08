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Сервисные центры МВД перестали выдавать водительские права

8 июля 2021 12:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Трудности с получением удостоверений и технических паспортов возникли в нескольких областях Украины

На водительские права не хватает бланков

На водительские права не хватает бланков / Фото: Сегодня

В сервисных центрах МВД приостановили выдачу водительских удостоверений и оформление технических паспортов на транспортные средства. Причина – отсутствие пластиковых карт для этих документов. Проблемы возникли, в частности, в Харьковской, Запорожской и Житомирской областях, говорится в сюжете "Сегодня".

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"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения. За информацией о работе сервисных центров МВД следите на веб-сайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона", – говорится в сообщении на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Если в ближайшие несколько месяцев поставки пластиковых бланков не возобновятся, этим территориальным центрам придется прекратить работу.

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Напомним, украинцы смогут восстановить водительское удостоверение онлайн. Такую услугу можно получить через приложение "Дія" или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Еще в сентябре-2020 Кабмин принял постановление, которым позволяет владельцам транспортных средств пользоваться е-свидетельством о регистрации автомобиля в приложении "Дія".

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