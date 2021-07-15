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Сервисные центры МВД не выдают водительские права. Что делать без документа на руках

15 июля 2021 14:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для изготовления бланков удостоверений не хватает одного из защитных элементов

Сервисные центры МВД не выдают пока водительские права. Коллаж: "Сегодня"

Сервисные центры МВД не выдают пока водительские права. Коллаж: "Сегодня"

В сервисных центрах МВД до сих пор не возобновили выдачу водительских удостоверений, перебои с поставками специального пластика, на котором печатают документ, начались еще в конце мая.

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В региональном сервисном центре МВД в Киевской области сообщают: шесть регистрационных отделений удостоверений не выдают, в трех других получить документ можно только по предварительной записи, говорится в сюжете "Сегодня".

Как рассказал первый заместитель начальника главного сервисного центра МВД Юрий Смолянинов, предприятие, которое производит бланки нового образца, получило сложности при переналадке производства.

"Дефицит бланочной продукции был частично погашен за счет внесения изменений в постановление Кабмина, которое позволило к концу 2021 бланки старого образца", – говорит Смолянинов.

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Сервисные центры МВД не выдают водительские права. Что делать без документа на руках
Сервисные центры МВД не выдают пока водительские права. Коллаж: "Сегодня"
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Однако и их хватило только на несколько недель. Недостачу уже почувствовали в нескольких регионах. Как выяснилось, для изготовления бланков удостоверений поставщик задержал поставку одного из защитных элементов.

Пока документ на руки не получили – можно пользоваться виртуальным – в приложении "Дія". Всем, кто сейчас стоит в очереди на получение пластикового удостоверения, обещают – это будет длиться еще несколько недель.

Напомним, украинцы смогут восстановить водительское удостоверение онлайн. Такую услугу можно получить через приложение "Дія" или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Еще в сентябре-2020 Кабмин принял постановление, которым позволяет владельцам транспортных средств пользоваться е-свидетельством о регистрации автомобиля в приложении "Дія".

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